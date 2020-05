Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen - Ailingen

Verkehrsunfall

Eine 54-jährige Autofahrerin hat am Montagnachmittag an der Einmündung Austraße / Bodenseestraße einen Verkehrsunfall verursacht. Beim Abbiegen in Richtung Ortsmitte Ailingen übersah sie eine vorfahrtsberechtigte Motorradfahrerin und kollidierte mit dieser. Die 17-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und vom verständigten Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Friedrichshafen

Am Montagnachmittag kam es in der Bodenseestraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei alkoholisierten Frauen im Alter von 47 und 49 Jahren, in deren Verlauf die Jüngere ihre Kontrahentin an den Haaren zu Boden zog und ihr anschließend mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlug. Als die 51-jährige Zeugin der Geschädigten zu Hilfe eilen wollte, wurde sie von der Tatverdächtigen ebenfalls ins Gesicht geschlagen. Die rabiate Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Glück im Unglück hatte ein Elfjähriger als er am Sonntagabend in der Tobelstraße von einer Mauer stürzte. Er fuhr mit seinem Fahrrad auf einer Mauer, kippte aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts und fiel auf den rund eineinhalb Meter tiefer liegenden Bürgersteig. Durch den Sturz wurde er am Fuß verletzt und vom verständigten Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Das Tragen eines Sicherheitshelmes schützte ihn vor weiteren Verletzungen.

Überlingen

Körperverletzung

Am Montagnachmittag hat ein 41-Jähriger vor dem Bürgeramt in der Christophstraße seine Tochter geschlagen. Nachdem sich die junge Frau zu ihrer Mutter ins Fahrzeug gesetzt hatte, öffnete der Vater die Tür, schlug ihr laut Zeugenangaben ins Gesicht und versuchte, sie aus dem Fahrzeug zu ziehen, was jedoch misslang. Anschließend entfernte er sich mit seinem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Der Tatverdächtige konnte kurze Zeit später von den zwischenzeitlich verständigten Polizeibeamten angehalten und kontrolliert werden. Ihm wurde auf Grund seines strafrechtlichen Verhaltens ein Annäherungsverbot für die Wohnanschrift der Familie ausgesprochen. Während die 39-Jährige gemeinsam mit der Geschädigten das Krankenhaus in Überlingen aufsuchte, wurden sie erneut von dem 41-Jährigen abgepasst. Da der Versuch, die Fahrzeugtüren zu öffnen und Kontakt zu den Frauen aufzunehmen scheiterte, entfernte sich der Vater mit seinem Pkw. Er konnte allerdings in der Christophstraße einer erneuten Kontrolle unterzogen werden. Die Polizisten erteilten dem getrenntlebenden Ehemann daraufhin für das Stadtgebiet von Überlingen einen Platzverweis. Zudem muss er sich wegen Körperverletzung und Nachstellung verantworten.

Owingen

Verkehrsunfall

Ein 63-jähriger Motorradfahrer hat am Dienstagmorgen an der Einmündung Bischof-Gebhard-Straße / Hauptstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Als er die Vorfahrt eines 70-jährigen Radfahrers missachtete, kam es zum Zusammenstoß, wobei beide Beteiligten leicht verletzt wurden und vom verständigten Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert wurden. Die Höhe des Sachschadens beträgt mehrere hundert Euro.

Salem

Einbruch aufgeklärt

Aufgrund der Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Meersburg konnte der Einbruch ins Salemer Rathaus vom vergangenen Wochenende rasch aufgeklärt werden. Die 32-jährige Mitarbeiterin einer Fremdfirma verschaffte sich mit ihrem zugeteilten Transponder unberechtigt Zugang zu mehreren Räumlichkeiten und entwendete gemeinsam mit ihrem mutmaßlichen 31-jährigen Komplizen Geldkassetten und Bargeld. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde beim Amtsgericht Konstanz ein Durchsuchungsbeschluss beantragt und die Wohnungen der Tatverdächtigten durchsucht. Der 31-Jährige räumte in seiner Vernehmung die Tat ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Marco Paglia

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell