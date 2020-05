Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: (Stetten am kalten Markt) Fahrerflucht auf dem Netto-Parkplatz: Polizei sucht Zeugen

Stetten am kalten Markt (ots)

Am Montagmorgen ist auf dem Netto-Parkplatz in der Friedenstraße ein Nissan Tiida angefahren worden. Bei seiner Rückkehr von einem Einkauf stellte der Besitzer der Limousine mit Sigmaringer Zulassung gegen 10.35 Uhr einen Schaden an der Fahrertür fest. Die den Unfall verursachende Person hatte sich bereits aus dem Staub gemacht. Der 75-Jährige hatte den Wagen etwa 20 Minuten zuvor dort abgestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro. Wer Hinweise zur Aufklärung der Verkehrsstraftat geben kann wird gebeten, sich mit dem Polizeiposten Stetten am kalten Markt in Verbindung zu setzen (Telefon 07573 815).

