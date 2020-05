Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Markdorf - Widerstandshandlungen gegen Polizei und DRK

Eine 41-jährige, alkoholisierte Frau hat sich mit Tritten und Schlägen gegen Polizeibeamte zur Wehr gesetzt. Die Frau musste geschlossen werden. Die Handlung der Frau blieb ohne schädigendes Ereignis. Da sie sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand sollte sie in eine Fachklinik gebracht werden. Für den Transport wurde ein Rettungswagen angefordert. Beim Verbringen in den Rettungswagen riss sich die 41-Jährige los. Sie schlug und trat erneut um sich. Eine DRK-Mitarbeiterin wurde hierdurch an der Schulter verletzt und musste im Anschluss ärztlich versorgt werden. Die Zuführung in die Fachklinik konnte die 41-Jährige dadurch aber nicht verhindern. Die Staatsanwaltschaft befasst sich nun mit dem Sachverhalt.

Friedrichshafen - Beleidung von Versammlungsteilnehmern

Bei der Versammlung "Farbe bekennen! - Tag des Grundgesetztes" am Samstagvormittag auf dem Buchhornplatz hat ein 69-Jähriger die Versammlungsteilnehmer beleidigt. Bei der anschließenden Personalienfeststellung äußerte der Beschuldigte, dass dies "doch ein Witz sei". Er muss sich jetzt wegen Beleidigung verantworten.

