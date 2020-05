Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg - Exhibitionist zeigt sich Passanten

Ein 35-jähriger Exhibitionist hat sich am Samstagnachmittag in der Innenstadt gezeigt. Passanten fiel der Mann auf. Er zeigte sich mit heruntergelassener Hose und manipulierte an sich herum. Die verständigte Polizei konnten den 35-Jährigen im nahen Umfeld, aber wieder angezogen, feststellen. Er machte einen verwirrten Eindruck. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde er in einer Fachklinik aufgenommen. Hinweise von weiteren Geschädigten nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/803-3333 entgegen.

Weingarten - Verbotenes Autorennen gestoppt

Polizeibeamte einer eingerichteten Kontrollstelle haben am frühen Sonntagmorgen ein illegales Autorennen beobachtet. In der Waldseer Straße, an der Ampel Höhe Esso Tankstelle, fuhr ein BMW-Lenker rechts neben einen ordnungsgemäß wartenden Audi. Beim Umschalten der Ampel beschleunigten die beiden Fahrer extrem ihre Fahrzeuge. Die Beamten, mittels Lasermessgerät an der Kontrollstelle konnten eine Geschwindigkeit über 100 km/h feststellen. Die angehaltenen Lenker leugneten bei der anschließenden Kontrolle ihr Tun. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die Führerscheine des 24-Jährigen und 27-Jährigen beschlagnahmt und einbehalten. Beide müssen sich wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen verantworten.

