Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung des PP Ravensburg vom 22/23.05.20

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Fußgänger wird unvermittelt angegriffen

Von drei unbekannten Tätern angegriffen, wurde ein 37jähriger Mann am Freitag gegen 23.35 Uhr in der Uferstraße in Friedrichshafen. Er war zu Fuß unterwegs, als er grundlos von den drei Tätern angegangen wurde. Er wurde zu Boden geschlagen, worauf die drei noch auf ihn eintraten und einschlugen. Anschließend flüchteten sie. Der Geschädigte zog sich eine blutende Wunde am Ohr zu, die im Krankenhaus versorgt werden musste. Von den Tätern, die im Alter von ca. 30 Jahren und dunkel bekleidet waren, fehlt bislang jede Spur.

Thuja Hecke angezündet

Eine Thuja Hecke brannte am Freitag gegen 22.45 Uhr im Untermühleweg in Friedrichshafen. Kurz zuvor wurde an der Hecke eine Person beobachtet, die wohl das Feuer gelegt hatte. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Hagnau

Betrunkener stürzt mit Fahrrad

Mit Alkohol auf dem Fahrrad unterwegs, war ein 17jähriger Jugendlicher am Samstag gegen 03.15 Uhr in der Ittendorfer Str. in Hagnau. Er streifte einen geparkten Pkw und stürzte. Mit Verdacht auf Gehirnerschütterung wurde er ins Krankenhaus gebracht. Hier wurde eine Blutprobe veranlasst und er wird bei der zuständigen Staatsanwaltschaft wegen der Trunkenheitsfahrt angezeigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

