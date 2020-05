Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Diebstahl nachträglich aufgeklärt

Anhand einer daktyloskopischen Spur, die der Täter auf einer aufgebrochenen Geldkassette hierließ und aufgrund der Aussage einer ehemaligen Angestellten konnte und ein 31-Jähriger wegen eines Diebstahldelikts überführt werden. Der Mann steht im Verdacht, Ende Januar dieses Jahres in einer Praxis in der Karlstraße eine Geldkassette aufgebrochen und mehrere hundert Euro entwendet zu haben.

Tettnang

Katze tritt in "Bärenfalle"

Am Dienstagnachmittag wurde im Sonnenweg eine Katze aufgefunden, die mit einem Bein in eine Tellerfalle getreten war. Die Falle konnte mit Hilfe eines verständigten Tierarztes, der das Tier betäubte, in einer Praxis entfernt werden. Wo die Katze in die Falle getreten ist, ist bislang nicht bekannt. Der Polizeiposten Tettnang hat die Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen.

Bermatingen

Radfahrer ohne Helm schwer verletzt

Eine 31-jährige Autofahrerin hat am Dienstagmorgen an der Einmündung Ahausener Straße / Schulstraße einen 75-jährigen Pedelec-Fahrer angefahren und schwer verletzt. Beim Einbiegen in Richtung Salemer Straße übersah sie den vorfahrtsberechtigten Radfahrer und streifte das Pedelec mit dem vorderen rechten Kotflügel ihres Pkw. Durch den Zusammenstoß stürzte der ältere Mann auf den neben der Fahrbahn befindlichen Gehweg und zog sich mehrere Frakturen zu. Er wurde vom verständigten Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Überlingen

Radfahrer leicht verletzt

Am Dienstnachmittag ist ein 70-Jähriger Radfahrer, der ohne Helm unterwegs war, im Rosmarinweg gestürzt, nachdem ihm beim Überfahren eines Bordsteins ein Fahrfehler unterlaufen war. Der ältere Mann wurde mit mehreren Verletzungen vom alarmierten Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell nicht bekannt.

Meersburg

Radfahrer ohne Helm alleinbeteiligt gestürzt

Ein 38-jähriger ist am Dienstagnachmittag an der Uferpromenade auf Höhe des Wasserwerks Meersburg mit seinem Pedelec verunglückt. Nachdem er mit seinem Fahrradlenker die Mauer an einer Hofeinfahrt streifte, verlor er die Kontrolle über sein Rad, stürzte nach vorn auf die Fahrbahn und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde vom verständigten Rettungsdienst zur stationären Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

