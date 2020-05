PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Ravensburg

(Krauchenwies) Autofahrer unter Drogeneinfluss

Wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen gegen einen 47-jährigen Autofahrer, nachdem er in der Nacht zum Mittwoch in Krauchenwies einen Unfall verursacht hatte. Der Mann stand unter Drogeneinfluss.

Der 47-Jährige meldete seinen Unfall selbst. Gegen 2.25 Uhr fuhr er, von Sigmaringen kommend, nach Krauchenwies. Kurz vor der Einmündung der L456 in die B311 prallte er in der dortigen Kurve gegen den Bordstein, fuhr über die angrenzende Grünfläche und stieß anschließend gegen das Ortsschild. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten zunächst fest, dass der Mann schwankte. Alkohol hatte der 47-Jährige aber nicht getrunken. Das bestätigte auch der durchgeführte Atemalkoholtest. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellten die Unfallermittler deutliche Anzeichen für einen vorangegangenen Drogenkonsum fest. Einen Urintest wollte der Verunfallte nicht machen, war aber mit der Entnahme einer Blutprobe einverstanden, die ihm im Krankenhaus abgenommen wurde. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Das Ergebnis der Blutuntersuchung steht noch aus.

(Krauchenwies) Opelfahrer überholt unüberlegt - Ausweichmanöver verhindern schweren Verkehrsunfall

Zeitweise zu dritt nebeneinander fuhren am Dienstagmorgen ein Lastwagen und zwei PKW bei einem verkehrswidrigen Überholvorgang auf der Landstraße zwischen Habsthal und Krauchenwies. Reaktionsschnelles Ausweichen verhinderte Schlimmeres.

Gegen 7.15 Uhr fuhr ein PKW-Lenker in seinem Opel Astra von Habsthal in Richtung Krauchenwies. In einer unübersichtlichen Linkskurve überholte der 66-Jährige einen Lastwagen. Als er auf Höhe des Lastwagens fuhr, kam ihm ein VW Sharan entgegen. Der VW-Fahrer bremste sofort ab und zog seinen Wagen nach rechts bis auf das Bankett. Auch der Lastwagenfahrer wich weit nach rechts aus. Nur so war es möglich, dass alle drei Fahrzeuge knapp aneinander vorbeischrammten. Lediglich die Außenspiegel der beiden PKW berührten sich. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen hat gegen den 66-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Sein Führerschein wurde auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.

(Hohentengen) Bauschaum im Auspuff

Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen den Auspuff eines in der Völlkofer Straße stehenden PKWs mit Bauschaum gefüllt. Als die Autobesitzerin am Dienstagmorgen ihren Wagen startete, rumste es gewaltig. Der Auspuff qualmte, es roch unangenehm. Welchen Schaden diese unerfreuliche Aktion an dem Ford insgesamt angerichtet hat, muss erst noch geklärt werden. Die Frau erstattete Anzeige. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise zur Tat werden unter der Rufnummer 07581 482 0 entgegengenommen.

