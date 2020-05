Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

(Isny im Allgäu) Radfahrer stürzt nach Auffahrunfall - Verursacher fährt weiter

Nach einem Auffahrunfall am Dienstagnachmittag im Achener Weg hat sich der Unfallverursacher nicht um den schwerverletzten Radfahrer gekümmert. Der 59-Jährige fuhr ohne anzuhalten weiter.

Der Unfall ereignete sich gegen 15.10 Uhr. Ein 59-jähriger Autofahrer prallte von hinten gegen ein auf dem Radschutzstreifen stadtauswärts fahrendes Herrenrad. Den 67 Jahre alten Radfahrer hob es aus dem Sattel. Den 67-Jährigen schleuderte es zirka 10 Meter weit, bevor er unsanft auf der Fahrbahn aufschlug. Bei dem Sturz verletzte er sich schwer. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter. Ein Zeuge beobachtete das Unfallgeschehen und konnte der Polizei die notwendigen Informationen zur Identifizierung des Autofahrers mitteilen. Erst am Abend trafen die Ermittler der Verkehrspolizei den Unfallflüchtigen zu Hause an. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde sein Führerschein beschlagnahmt. An Fahrrad und Auto entstand Sachschaden.

(Leutkirch im Allgäu) Motorradfahrer missachtet die Vorfahrt

An der Einmündung der L319 in die L318 bei Urlau hat ein Motorradfahrer am Dienstagmittag einem PKW die Vorfahrt genommen und so einen Unfall verursacht. Die beiden Beteiligten verletzten sich leicht.

Um die Mittagszeit bog der mit seinem Motorrad aus Richtung Winterstetten kommende 58-Jährige von der L319 nach links in Richtung Isny ab. Beim Abbiegen nahm er einem Ford Mondeo die Vorfahrt, der in Richtung Leutkirch fuhr. Die 45-jährige Autofahrerin versuchte noch, dem Motorrad auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Beide Beteiligte kamen nach medizinischer Erstversorgung an der Unfallstelle in umliegende Krankenhäuser. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 8000 Euro. Um auslaufende Schmierstoffe kümmerte sich die Urlauer Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und sieben Mann im Einsatz war.

(Kißlegg/A96) Missglücktes Überholmanöver - Autofahrer verletzt

Bei einem missglückten Überholmanöver auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Kißlegg und Leutkirch ist der überholende Autofahrer leicht verletzt worden.

Gegen 10.10 Uhr überholte der 19-Jährige, der in Richtung Leutkirch fuhr, mit seinem Skoda einen Sattelzug. Aus Unachtsamkeit lenkte er während des Überholvorgangs nach rechts und touchierte den Sattelzug. Dabei brach die Scheibe seiner Beifahrertür. Der 19-Jährige verletzte sich leicht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 15.000 Euro.

(Kißlegg) 90-Jähriger stürzt mit Elektromobil

Bei einem Sturz mit seinem Elektromobil hat sich ein 90-jähriger Mann am Dienstagnachmittag zwischen Weitershofen und Rötsee leicht verletzt.

Der Senior fuhr gegen 15.50 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Rötsee. Ein Windstoß wehte dem Mann die Mütze vom Kopf. Als sich der 90-Jährige nach der heruntergefallenen Mütze umdrehte, kam das Elektromobil aus dem Gleichgewicht und fiel um. Bei dem Sturz verletzte sich der Mann leicht. Die Verletzungen wurden im Krankenhaus ambulant behandelt.

(Leutkirch im Allgäu) Außenspiegel mutwillig abgebrochen - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Dienstag auf dem Parkplatz des Hans-Multscher-Gymnasiums an einem VW den rechten Außenspiegel abgebrochen und mitgenommen. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 07561 8488 0 entgegengenommen.

(Leutkirch im Allgäu) Beim Abbiegen die Vorfahrt missachtet

Beim Abbiegen von der Haydnstraße in die Schubertstraße hat ein 66-jähriger Autofahrer am Dienstagvormittag die Vorfahrt nicht beachtet und einen Unfall verursacht. Beide Beteiligte wurden dabei leicht verletzt.

Kurz nach 11 Uhr bog der 66-Jährige mit seinem Skoda von der Haydnstraße nach links in die Schubertstraße ab. Dabei übersah er einen von rechts kommenden BMW und stieß mit ihm zusammen. Der Unfallverursacher und seine 55-jährige Unfallgegnerin verletzten sich leicht und mussten deshalb ärztlich behandelt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 8000 Euro. Zur Bergung der beiden nicht mehr fahrbereiten Automobile waren zwei Abschleppunternehmen im Einsatz.

(Leutkirch im Allgäu) Motorrad rutscht auf frisch gemähtem Gras

In Wuchzenhofen ist am Dienstagmorgen ein Motorradfahrer beim Abbiegen auf frisch gemähtem Gras ausgerutscht und gestürzt.

Der 17-Jährige bog gegen 7.40 Uhr mit seinem Leichtmotorrad von der Luttolsberger Straße nach links in die Allmishofer Straße ab. Da auf der Fahrbahn Reste von frisch gemähtem Gras lagen, rutschte das Motorrad weg und fiel um. Bei dem Sturz verletzte sich der jugendliche Fahrer leicht. An dem Zweirad entstand Sachschaden in Höhe von zirka 200 Euro.

(Leutkirch im Allgäu) 80-Jährige verletzt sich bei Fahrradsturz

Am Dienstagmorgen ist in der Hermann-Neuner-Straße eine 80-jährige Radfahrerin gestürzt. Dabei verletzte sie sich.

Die 80-Jährige fuhr gegen 10.15 Uhr in Richtung Wurzacher Straße. Unter der Eisenbahnbrücke prallte sie mit dem Vorderrad gegen den Bordstein und fiel auf den Gehweg. Zum Glück verletzte sie sich nicht schwerer. Der Rettungsdienst brachte die Seniorin zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. An ihrem Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

(Bad Wurzach) 8000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

An der Einmündung der Ziegelbacher Straße in die Ravensburger Straße sind am frühen Dienstagabend bei einem Auffahrunfall zwei Personenkraftwagen zusammengestoßen.

Gegen 17.25 Uhr fuhren die zwei beteiligten Automobile hintereinander auf der Ziegelbacher Straße in Richtung Ravensburger Straße. An der Einmündung in die Ravensburger Straße musste der vorrausfahrende Mitsubishi verkehrsbedingt anhalten. Das erkannte der Fahrer des nachfolgenden Opels zu spät. Der 20-Jährige wich zwar noch aus, prallte aber trotzdem gegen die echte hintere Ecke seines Vordermannes. Am Opel des Unfallverursachers entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro. Den Schaden am Mitsubishi schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro. Verletzt wurde niemand.

(Ravensburg) Betrunkener Autofahrer übersieht Radfahrer

Beim Abbiegen hat ein betrunkener Autofahrer am Dienstag in der Wangener Straße einen Radfahrer übersehen. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich.

Gegen 15.30 Uhr bog der 44-Jährige von der Wangener Straße nach links auf das Gelände der ESSO-Tankstelle ab. Dabei übersah er ein entgegenkommendes Rennrad. Es kam zu einer leichten Kollision, in deren Folge der Radfahrer stürzte. Er verletzte sich leicht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Ermittler beim Unfallverursacher starken Alkoholgeruch fest. Gemäß dem Ergebnis des durchgeführten Atemalkoholtests hatte der Mann knapp über zwei Promille. Den Führerschein brauchten ihm die Beamten nicht abzunehmen, weil er keinen hatte. Weil das Auto nicht dem 44-Jährigen gehörte, ermittelt die Polizei auch gegen die Fahrzeughalterin wegen des Verdachts, die führerscheinlose Fahrt zugelassen zu haben.

(Ravensburg) Vorfahrt genommen - Radfahrerin stürzt

Bei einem Vorfahrtsunfall in der Schlierer Straße ist am Dienstagmittag eine Radfahrerin gestürzt und hat sich verletzt.

Gegen 12.40 Uhr bog eine Autofahrerin von der kurzen Querverbindung zur Friedhofstraße nach links in die Schlierer Straße ab. Nach einem kurzen Halt an der Einmündung fuhr die 44-Jährige in die Schlierer Straße ein, übersah dabei ein von links kommendes Mountainbike und stieß mit ihm zusammen. Die 40-jährige Radfahrerin stürzte. Bei dem Sturz verletzte sie sich leicht. Eine Notversorgung war nicht erforderlich. Sachschaden entstand nicht.

(Ravensburg) Vorfahrtsmissachtung: Motorradfahrer wird verletzt

Eine 45-jährige Autofahrerin hat am Dienstagmorgen einem Leichtmotorrad beim Weiler Fenken die Vorfahrt genommen. Der 68-jährige Motorradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Kurz vor 8 Uhr fuhr die Unfallverursacherin auf dem Gemeindeverbindungsweg von Groppach in Richtung L325. An der Einmündung bog die 45-Jährige nach links in Richtung Ravensburg ab. Dabei übersah sie ein querendes Leichtmotorrad. Der Motorradfahrer bremste stark ab, verlor die Kontrolle und stürzte. Einen Zusammenstoß konnte er verhindern. Folgen des Sturzes waren mehrere Prellungen und Schürfungen. Am Leichtmotorrad entstand Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro.

(Ravensburg) Radfahrerin verletzt sich bei Ausweichbewegung

Am Dienstagmorgen ist eine Radfahrerin einem aus dem Parkhaus "Kaufland" herausfahrenden Auto ausgewichen und dabei gegen einen neben ihr fahrenden Skoda gestoßen.

Die 54-Jährige fuhr gegen 10.35 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Weidenauer Straße stadteinwärts, als sie beim Einkaufszentrum Kaufland einen Mitsubishi aus dem Parkhaus kommen sah. Die Fahrerin des PKWs tastete sich in Richtung Fahrbahn und blieb dann stehen. Die Radfahrerin fuhr in einem leichten Bogen um den Mitsubishi herum, hatte aber mangels Umschau nicht bemerkt, dass links neben ihr ein Skoda fährt. Sie prallte gegen den Skoda und verletzte sich dabei leicht. An dem PKW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro.

(Weingarten) Linksabbieger übersieht Gegenverkehr

Beim links Abbiegen von der Wochenlanger Straße in die Waldsee Straße hat am Dienstagvormittag ein 31-jähriger Skodafahrer den Gegenverkehr übersehen. Beim Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Suzuki entstand Sachschaden in Höhe von zirka 8000 Euro. Verletzt wurde niemand. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden.

