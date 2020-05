PP Ravensburg: Pressemitteilungen für den Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg (ots)

(Ravensburg) Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Bei einer Dreierkarambolage auf der B33 zwischen Bavendorf und Ravensburg sind am Montagmorgen die beiden Insassen eines Kleintransporters leicht verletzt worden.

Kurz nach 11 Uhr musste die Fahrerin eines Mercedes an der ampelgeregelten Kreuzung beim Gewerbegebiet Erlen bei Rot anhalten. Ihr folgte ein Kleintransporter, dessen Fahrer rechtzeitig abbremste. Ein von hinten kommender Volkswagen fuhr dem Renault Master ins Heck und schob ihn gegen den vorne stehenden Mercedes. Die 30-jährige Fahrerin hatte zu spät erkannt, dass vor ihr gebremst wird. Beide Insassen im Transporter erlitten leichte Verletzungen. Die 25-jährige Beifahrerin wurde vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Der PKW der Unfallverursacherin war nach dem Auffahrunfall nicht mehr fahrbereit.

(Horgenzell) Fliegender VW landet auf Wiese - Fahrerin wird schwer verletzt

In der Nacht zum Dienstag ist eine 19-jährige Autofahrerin mit ihrem VW Polo auf der K8038 zwischen Bettenweiler und Horgenzell von der Fahrbahn abgekommen und nach einem kurzen Flug in einer angrenzenden Wiese gelandet. Dabei verletzte sie sich schwer.

Kurz vor 23 Uhr fuhr die junge Frau auf der Kreisstraße in Richtung Horgenzell. Auf Höhe der Ansiedlung Röthenbach geriet sie mit ihrem Kleinwagen aus bisher ungeklärter Ursache auf den Grünstreifen. Von dort lenkte sie ihren Wagen auf die Fahrbahn zurück, verlor dabei aber die Kontrolle und fuhr nach links gegen die Leitplanke. Von dort aus katapultierte es den VW Polo nach oben. Im weiteren Verlauf flog das Auto die angrenzende Böschung hinunter ins freie Feld. Ein Strommast bremste den Flug des Kleinwagens unsanft, bevor er auf der Seite zum Liegen kam. Bei dem Unfall verletzte sich die 19-Jährige schwer. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Wegen erheblicher Beschädigungen musste der VW Polo von einem Abschleppdienst geborgen werden. Wie hoch der entstandene Flurschaden ist, muss noch festgestellt werden.

(Amtzell) Motorradfahrerin stürzt bei Ausweichmanöver

Wegen eines mitten auf der Straße entgegenkommenden Kleintransportes musste eine Motorradfahrerin am Montagmorgen auf der K7990 bei Kratzer ausweichen und stürzte dabei. Glücklicherweise blieb sie unverletzt.

Die 22-Jährige fuhr gegen 11 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Pfärrich, als ihr in Höhe von Kratzer ein Kleintransporter entgegenkam. Weil der Wagen mitten auf der Fahrbahn fuhr, musste die junge Frau ausweichen, verlor dabei die Kontrolle über ihre Honda, kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Der silbergraue Kastenwagen fuhr ohne anzuhalten weiter. Die Motorradfahrerin blieb unverletzt. An ihrem Zweirad entstand ein Schaden in Höhe von zirka 500 Euro.

Der Polizeiposten Vogt ermittelt wegen Unfallflucht. Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07529 971560).

(Wangen im Allgäu) 59-Jähriger bei Auffahrunfall verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 59-jähriger Autofahrer am Montagmorgen bei einem Auffahrunfall in der Spinnereistraße.

Gegen 7.40 Uhr fuhr der Mann mit seinem Toyota in Richtung Südring. Bei der Freikirche wollte er nach rechts auf einen der Parkplätze abbiegen und wurde deswegen langsamer. Von hinten kam ein VW Polo, dessen Fahrerin die Tempoverringerung ihres Vordermannes zu spät erkannte und auffuhr. Bei der Kollision verletzte sich der 59-Jährige leicht. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 4000 Euro.

(Fronreute) Einbrecher im Kinderhaus

Unbekannte Täter sind über das Wochenende gewaltsam in das Kinderhaus St. Karl in Blitzenreute eingedrungen und haben einen Feuerlöscher mitgenommen.

Zwischen Samstag und Montag stiegen die Einbrecher auf das Vordach des Gebäudes. Mit einem Stein schlugen sie eine Fensterscheibe ein. Danach entriegelten die Täter das Fenster und stiegen ein. Im Untergeschoss griffen sich die Eindringlinge einen Feuerlöscher und nahmen ihn mit. Außerdem hinterließen sie an einer Pinnwand die Notiz "wir waren hier". Der Feuerlöscher lag an einem Treppenaufgang zur Bauhofstraße zirka 100 Meter vom Tatort entfernt, wo er später gefunden wurde.

Der Polizeiposten Altshausen ermittelt wegen Einbruchsdiebstahls und nimmt Hinweise entgegen (Telefon 07584 9217 0).

(Weingarten) Kontrolle verloren: Fahranfängerin verletzt - Auto Totalschaden

Weil sie die Kontrolle über ihren Kleinwagen verloren hat, ist am Sonntagnachmittag eine 18-jährige Autofahrerin von der Thomas-Dachser-Straße abgekommen und hat sich dabei verletzt. An ihrem VW Polo entstand Totalschaden.

Gegen 14.45 Uhr fuhr die junge Frau auf der Kreisstraße (Thomas-Dachser-Straße) von Baindt in Richtung Kreisverkehr. Zirka 150 Meter vor dem Kreisel geriet sie aus Unachtsamkeit nach rechts neben die Fahrbahn. Die 18-Jährige zog ihren VW Polo reflexartig scharf nach links bis auf die Gegenspur. Deswegen musste sie noch einmal korrigieren, verlor dabei die Kontrolle über ihr Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In der angrenzenden Wiese überschlug sich der Kleinwagen mehrfach. Es entstand Totalschaden. Trotz der erheblichen Beschädigungen konnte die Fahranfängerin mit zum Glück nur leichten Verletzungen aus ihrem Wagen aussteigen. Sie wurde von Notarzt und Rettungsdienst versorgt.

(Baienfurt) 22-Jähriger zu schnell

Als zu schnell für seinen jungen Besitzer erwies sich ein BMW am Montagabend in der Schussentalstraße. Endstation eines Geschwindigkeitstests war der Zaun einer Logistikfirma.

Nach eigenen Angaben wollte der 22-jährige Besitzer des BMWs am Montagabend testen, was sein PS-starker BMW so bringt. Deswegen fuhr er gegen 19.20 Uhr mit entsprechend hoher Geschwindigkeit durch die Schussentalstraße. Der Test endete unsanft in der scharfen Kurve beim Gelände einer dort ansässigen Logistikfirma, wo der junge Mann die Kontrolle über seinen sportlichen Wagen verlor, von der Fahrbahn abkam und im Zaun der angrenzenden Firma landete. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 8000 Euro. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt.

(Bad Waldsee) Vorfahrt missachtet

An der Einmündung der Schützenstraße in die Biberacher Straße sind am Montagabend zwei Linksabbieger zusammengestoßen. Es entstand Sachschaden.

Gegen 19.30 Uhr bog der Unfallverursacher mit seinem Fiat Scudo von der Schützenstraße nach links in die Biberacher Straße ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines PKWs, der aus Richtung B30 kam und an der Einmündung von der Biberacher Straße nach links in die Schützenstraße abbiegen wollte. Den bei der Kollision entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 7000 Euro. Verletzt wurde niemand.

