PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Friedrichshafen

Fahrt unter Drogeneinwirkung

Ein 19-jähriger Autofahrer hat am Montag gegen 22.45 Uhr sein Fahrzeug mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gelenkt. Nachdem die Polizeibeamten bei einer Verkehrskontrolle Cannabisgeruch wahrnahmen, veranlassten sie bei dem Fahrzeuglenker in einem Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Der Heranwachsende wird nun wegen Fahrens unter Betäubungsmittelbeeinflussung angezeigt.

Friedrichshafen

Auffahrunfall - Geschädigte leicht verletzt

Sachschaden von rund 5.000 Euro hat ein 30-jähriger BMW-Fahrer am Montagnachmittag in der Zeppelinstraße verursacht. Nachdem eine 22-jährige Pkw-Lenkerin wegen des stockenden Verkehrs abbremsen musste, fuhr der BMW-Fahrer aufgrund eines zu geringen Abstandes auf den Hyundai auf. Die junge Frau wurde durch den Unfall leicht verletzt, lehnte jedoch die Hinzuziehung eines Rettungsdienstes ab. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Langenargen

Verkehrsunfall

Ein 58-jähriger Autofahrer hat am Montagmorgen an der Einmündung Von-Kiene-Straße / Friedrichshafener Straße einen Unfall verursacht. Beim Abbiegen in Fahrtrichtung Bierkeller-Waldeck übersah er den vorfahrtsberechtigen Pkw einer 65-Jährigen. Durch die folgende Kollision entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Überlingen-Bambergen

Gasgeruch im Wohnhaus

Am Montagabend gegen 23 Uhr nahmen Bewohner eines Wohnhauses in der Hohrainstraße starken Gasgeruch wahr und verständigten die Integrierte Rettungsleitstelle. Das Gebäude wurde anschließend von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren Überlingen, Bambergen und der Stadtwerke überprüft. Es konnte kein Hinweis auf ein tatsächliches Gasleck erlangt werden.

Überlingen

Verkehrsunfall

Sachschaden von rund 6.500 Euro hat ein 52-jähriger Audi-Fahrer am Montagnachmittag an der Abfahrt von der B 31n in Richtung Aufkirch verursacht. Beim Abbiegen übersah er infolge der geänderten Verkehrsführung den vorfahrtsberechtigen Opel einer 55-Jährigen und kollidierte mit diesem. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

