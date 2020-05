PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Meckenbeuren-Gerbertshaus

Verkehrsunfall - vier Personen verletzt

Sachschaden von rund 16.000 Euro hat ein 76-jähriger BMW-Fahrer am Sonntagnachmittag gegen 16.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 30 in Gerbertshaus verursacht. Nachdem eine 47-jährige ihren VW Polo wegen eines abbiegenden Pkw abbremsen musste, fuhr der ältere Mann ungebremst auf das zwischenzeitlich stehende Fahrzeug der Frau auf. Durch die Kollision wurden die Geschädigte und ihr Beifahrer sowie der Unfallverursacher samt Beifahrerin verletzt und vom verständigten Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Friedrichshafen

Brand - Mitarbeiter leicht verletzt

Am Montagmorgen gegen 11 Uhr hat es in einer Lackiererei in der Adelheidstraße gebrannt. Aus bislang ungeklärter Ursache haben sich Holzreste in einer Metallkiste entzündet. Ein Mitarbeiter wurde beim Versuch, das Feuer zu bekämpfen, leicht verletzt und musste vom verständigten Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Die Feuerwehr Friedrichshafen konnte das Feuer letztlich löschen. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell nicht bekannt.

Tettnang

Brand - Sachschaden rund 5.000 Euro

Am Montagmorgen gegen 7 Uhr hat in der Wangener Straße die Papierpresse eines Lebensmitteldiscounters gebrannt. Ursächlich dürfte nach bisherigen Erkenntnissen ein technischer Defekt sein. Das Feuer konnte von der Freiwilligen Feuerwehr Tettnang, die mit mehreren Einsatzkräften vor Ort war, rasch gelöscht werden. Das Gebäude des Discounters wurde nicht beschädigt.

Überlingen

Ohne Führerschein, aber mit Betäubungsmitteln unterwegs

Ein 31-jähriger Motorradfahrer hat am Sonntag gegen 22.30 Uhr versucht, einer Polizeikontrolle zu entkommen. Nachdem er sämtliche Anhaltesignale eines nachfahrenden Streifenwagens ignoriert hatte, flüchtete er von Überlingen in Richtung Stockach mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vor der Polizei. Letztendlich konnte er nach einem selbst verschuldeten Sturz auf einem Feldweg zwischen Bonndorf und Oberlaubegg von den Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden. Bei der Überprüfung des 31-Jährigen stellte sich heraus, dass er ohne gültige Fahrerlaubnis das Motorrad geführt hatte. Als sich Anhaltspunkte auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung ergaben, wurde ein Vortest durchgeführt. Da dieser positiv reagierte, wurde in einer Klinik die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Zudem fanden die Polizisten geringe Mengen Betäubungsmittel, weshalb sich der Mann unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogenbeeinflussung, eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten muss.

Überlingen

Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Montag im Zeitraum von 8.15 bis 9.15 Uhr in der Hochbildstraße auf Höhe Gebäude Nummer 23 einen schwarzen Volvo hinten links beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Überlingen (07551-8040) zu wenden.

