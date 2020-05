Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Meßkirch

Zeitungsstapel angezündet

Am Samstagmorgen, gegen 08:00 Uhr, zündete ein unbekannter Täter einen Stapel Zeitungen beim Ablachsportplatz im Unteren Ablaß an. Hierdurch geriet ein Gartenschlauch in Brand, welcher sich an der Wand einer Garage befand. Die Wand wurde hierdurch rusgeschwärzt und es entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Die Feuerwehr Meßkirch konnte den Brand löschen bevor, er auf das Gebäude übergriff. Die Polizei in Meßkirch hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meßkirch unter der Telefonnummer 07575-2838 zu melden.

