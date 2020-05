Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Tettnang / Walchesreute

Einbruch verhindert

In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchte ein unbekannter Täter in der Tettnanger Straße in ein Trachtengeschäft einzubrechen. Hierzu versuchte er mit brachialer Gewalt auf der Gebäuderückseite ein Fenstergitter aufzuhebeln, nachdem er zuvor die Beleuchtung am Gebäude ausgeschaltet hatte. Durch den Lärm wurde der Ladeninhaber auf den Einbrecher aufmerksam und verständigte die Polizei. Noch vor Eintreffen der Polizei konnte sich der Täter unerkannt in unbekannte Richtung entfernen. Eine sofortige Such nach dem Täter durch die Polizei verlief erfolglos.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Polizeiführer vom Dienst

Andreas Schiller

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell