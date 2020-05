Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg / Danketsweiler

Unfall mit Fahrerflucht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 23:37 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mit seinem schwarzen BMW in Danketsweiler in Richtung Zogenweiler. Im Ortskern von Danketsweiler kam er auf Grund von zu hoher Geschwindigkeit in einer scharfen Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte in das Heck eines geparkten Audi A3. Anschließend setzte der BMW-Fahrer seine Fahrt fort ohne sich um den Unfall zu kümmern. Auf Grund des Aufpralls wurde der flüchtende Pkw BMW im Frontbereich stark beschädigt und verlor auf der Flucht Teile der Karosserie. Die Polizei in Ravensburg hat Ermittlungen wegen Fahrerflucht aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ravensburg unter Telefon 0751-8033333 zu melden.

Bad Waldsee

Unfallflucht

Im Laufe des Freitags, zwischen 11:00 Uhr und 18:30 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Pkw-Lenker gegen einen silbergrauen Opel Corsa in der Friedenslinde 22, auf dem dortigen Parkplatze, und beschädigte diesen im Heckbereich stark. Durch den Aufprall wurde der Corsa ca. 1 Meter verschoben und es entstand ein Sachschaden von 2500 Euro. Anschließend setzte der Unfallverursacher unerkannt seine Fahrt fort. Die Polizei in Weingarten hat Ermittlungen wegen Fahrerflucht aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Weingarten unter der Telefonnummer 0751-8036666 zu melden.

