Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Schlägerei

Zeugen meldeten eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen beim Stadtforum am Samstag gegen 00:30 Uhr. Alle Beteiligten waren erheblich alkoholisiert. Ein 24-jähriger Beteiligter der Schlägerei wurde durch einen Faustschlag ins Gesicht leicht verletzt. Die Zeugen schlichteten den Streit und verständigten die Polizei. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun gegen einen 27-jährigen Mann wegen Körperverletzung.

Ostrach

Am Freitagabend gegen 21:00 Uhr wurden mehrere Streifen des Polizeireviers Bad Saulgau nach Ostrach auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Sigmaringer Straße gerufen. Ein 43-jähriger Mann verhielt sich dort äußerst auffällig und zog sich mehrfach an und aus. Bei der Überprüfung durch die Polizei ergaben sich Anhaltspunkte auf eine Drogenbeeinflussung. Der Mann litt unter erheblichen Stimmungsschwankungen und manipulierte bei heruntergelassenen Hosen an seinem Geschlechtsteil. Ein Zeuge hatte den Mann zuvor beobachtet, wie dieser mit einem Auto auf den Parkplatz fuhr. Der 42-jährige wurde in Gewahrsam genommen und in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert, um weitere Störungen zu verhindern. Weiterhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen Exhibitionistischen Handlungen und Fahren unter Drogeneinfluss verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Polizeiführer vom Dienst

Robin Damast

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell