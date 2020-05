Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betrunken und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Eine Streife des Polizeireviers Friedrichshafen bemerkte am Samstag gegen 04:20 Uhr ein festgefahrenes Fahrzeug auf einem Feldweg. Bei der Kontrolle wurde ein 25-jähriger Mann als Fahrzeuglenker eines silbernen Subaru festgestellt, der nicht im Besitz des erforderlichen Führerscheins war, jedoch unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Weiterhin war das Fahrzeug nicht zugelassen und nicht versichert. Dem Fahrer wurde in einem Krankenhaus von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Ebenso sind die Besitzverhältnisse bezüglich des Fahrzeugs noch unklar. Ein Abschleppdienst musste das Fahrzeug bergen. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt nun wegen diverser Straftaten.

Langenargen

Alkoholisiert Auto gefahren

Am Samstag kurz nach 00:00 Uhr kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Friedrichshafen in Langenargen ein BMW. Ein Test beim Fahrer ergab eine Alkoholbeeinflussung von über 0,7 Promille. Letztlich musste dem 31-jährigen Fahrzeuglenker eine Blutprobe von einem Arzt entnommen werden. Der Fahrer gelangt nun wegen einer Ordnungswidrigkeit zur Anzeige.

Friedrichshafen

Alkoholisiert und unter Betäubungsmitteleinfluss Auto gefahren

Eine Streife des Polizeireviers Friedrichshafen kontrollierte am Samstagmorgen gegen 01:30 Uhr einen 25-jährigen Seat-Fahrer. Bei ihm ergab ein Alkoholtest über 0,9 Promille und zudem ergaben sich Hinwiese auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Dem Betroffenen wurde im Krankenhaus von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Fahrer gelangt nun wegen einer Ordnungswidrigkeit zur Anzeige.

Markdorf

Brand in Müllpresse

Am Samstag gegen 00:45 Uhr entzündete sich der Inhalt einer Müllpresse an einem Schnellrestaurant in der Plankstraße. Die Feuerwehr hatte Mühe den Brand zu löschen, da der Container ungünstig am Gebäude stand und von der Containerfirma erst entfernt und geöffnet werden musste. Der Inhalt musste auf den Parkplatz entleert und abgelöscht werden. Als Ursache kommt das Entsorgen von Spraydosen in Betracht, welche sich beim Pressvorgang entzündeten. Die Feuerwehr Markdorf löschte das Feuer und war knapp zwei Stunden im Einsatz. Sachschaden entstand laut Angaben der eingesetzten Polizeibeamten nicht.

Salem

Betrunken mit dem Fahrrad gestürzt

Ein Zeuge berichtete einer Streife des Polizeireviers Überlingen von einem gestürzten Fahrradfahrer in der Salemer Straße in Bermatingen am frühen Samstagmorgen. Bei der Überprüfung wurde ein 18-jährigen Mann festgestellt, welcher mit über 2 Promille mit seinem Fahrrad unterwegs und hingefallen war. Dabei wurde er nicht verletzt. Ihm wurde eine Blutprobe in einem Überlinger Krankenhaus von einem Arzt entnommen. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

