Bodenseekreis (ots)

Neukirch

Alkoholfahrt

Nachdem Polizeibeamte am Donnerstagabend in einer eingerichteten Kontrollstelle an der L 333 (Gewerbegebiet Bernried) einen 55-Jährigen Autofahrer anhielten und Alkoholgeruch wahrnahmen, führten sie bei diesem einen Alko-Test durch. Aufgrund des Ergebnisses von knapp 1,2 Promille veranlassten die Polizeibeamten in einer Klinik die Entnahme einer Blutprobe. Der Führerschein des Autofahrers wurde beschlagnahmt. Den 55-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Salem

Verkehrsunfall

Sachschaden von rund 8.000 Euro hat eine Autofahrerin am Freitagmorgen gegen 1.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall verursacht. Als sie mit ihrem Pkw auf der K 7759 von Stefansfeld nach Neufrach fuhr, überquerte ein Reh die Fahrbahn, weshalb die 57-Jährige erschrak und eine Vollbremsung einleitete. Infolge dessen verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Zu einer Kollision mit dem Tier kam es nicht. Die Unfallverursacherin blieb glücklicherweise unverletzt. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Uhldingen-Mühlhofen

Verkehrsunfall

Sachschaden von rund 4.500 Euro hat eine 51-jähriger Autofahrerin am Freitag zur Mittagszeit in der Meersburger Straße verursacht. Als sie an der dortigen Tankstelle rückwärts aus der Staubsauer-Station fuhr, stieß sie mit dem Pkw einer vorbeifahrenden 41-Jährigen zusammen. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

