PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Ravensburg

Ravensburg

Medizinischer Notfall führt zu Unfall

In der Brühlstraße hat am Donnerstagmittag gegen 14 Uhr eine Autofahrerin aufgrund eines epileptischen Anfalls die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Die 52 Jahre alte Frau steuerte ihren Wagen erst unkontrolliert auf die Gegenfahrbahn, wo die Lenkerin eines entgegenkommenden VWs ausweichen musste. Der Renault steuerte weiter ohne Kontrolle über die Brühlstraße, bis er schließlich wuchtig gegen einen Mercedes prallte, der an der Kreuzung der Meersburger Straße bei Rotlicht hielt. Durch die Kollision wurden sowohl die Verursacherin als auch der 48 Jahre alte Mercedesfahrer verletzt. Aufgrund der Unfallfolgen und des epileptischen Anfalles wurde die 52 Jahre alte Fahrerin vom Rettungsdienst umgehend in ein Klinikum gebracht. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Schaden von etwa 15.000 Euro.

Ravensburg

Waren im Wert von etwa 100 Euro hat am Donnerstagabend ein Mann aus einem Baumarkt in der Bleicherstraße gestohlen. Der Dieb wurde dabei vom Ladendetektiv ertappt und nach der Kasse gestellt. Er gelangt nun wegen Diebstahls zur Anzeige. Darüber hinaus musste er nicht nur das Diebesgut, sondern außerdem eine Vertragsstrafe an den Baumarkt bezahlen.

Ravensburg

Postauto angefahren

Einen Klein-LKW der deutschen Post hat am Donnerstagmorgen ein Unbekannter am Reutehof touchiert. Der Verursacher des Unfalles beschädigte das Fahrzeug in der Zeit zwischen 9 Uhr und 11.30 Uhr und suchte im Anschluss das Weite. Der Schaden, der der Post dadurch entstand, wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Täter der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten sich unter Tel. 0751/ 803 - 3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Weingarten

Leergut gestohlen

Auf frischer Tat ertappt worden ist ein Dieb am frühen Freitagmorgen, als er dabei war, Leergut vom Areal eines Einkaufsmarktes in der Franz-Beer-Straße zu stehlen. Ein Zeuge beobachtete den 24 Jahre alte Mann, wie er über einen Zaun kletterte und sich so Zutritt zu dem Leergutlager verschaffte. Als der Täter den Beobachter entdeckte, versuchte er zu flüchten. Der beherzte Zeuge verfolgte den Mann und alarmierte eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife, die den Täter stellte. Wegen des Einbruchs und des Diebstahls im Wert von 30 Euro muss dieser sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Ebersbach-Musbach

Beim Überholen verunfallt

Am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr sind auf der Landstraße zwischen Musbach und Boos während eines Überholvorganges zwei PKW zusammengestoßen. Die Fahrerin eines Renault war dabei, einen LKW und einen dahinterfahrenden VW zu überholen, als der 46 Jahre alte VW-Fahrer ebenfalls zum Überholen ausscherte und seitlich mit dem Renault zusammenstieß. Insgesamt entstand dabei ein Schaden von 11.000 Euro.

Bad Wurzach

Auto stößt mit Rind zusammen

Auf der Bundesstraße 465 zwischen Leutkirch und Bad Wurzach ist am Freitagmorgen gegen 4 Uhr ein PKW mit einem Rind zusammengestoßen. Das Rind gehörte zu einer Herde von mehreren Tieren, die offensichtlich kurze Zeit zuvor von ihrer Weide ausgebüxt waren und nun im Bereich der Bundesstraße standen. Der 52 Jahre alte Fahrer eines Citroen bremste beim Erkennen der Tiere stark ab, konnte aber einen Zusammenstoß nicht gänzlich verhindern. An seinem PKW entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Der Besitzer der Rinder wurde von der alarmierten Polizei aus Leutkirch hinzugerufen. Dieser fing die entlaufenen Tiere wieder ein. Nach erster Kontrolle wurde durch den Unfall kein Rind verletzt.

