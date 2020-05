Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Mutmaßlich unter Drogeneinwirkung Unfall verursacht

Am späten Donnerstagabend gegen 22.15 Uhr kam ein 20-jähriger Pkw-Lenker aus Richtung Heudorf kommend beim Einbiegen von der B 311 auf die B 313 in Richtung Rohrdorf aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Er geriet in den Grünstreifen, überfuhr eine Verkehrsinsel und prallte in die Leitplanke am gegenüberliegenden Fahrbahnrand. Durch den Unfall entstand nicht unerheblicher Sachschaden, verletzt wurde niemand. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme fanden die Beamten im Fahrzeug eine kleine Tüte mit rauschgiftverdächtiger Substanz. Außerdem zeigte der 20-Jährige betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten. Daher wurde bei ihm die ärztliche Entnahme einer Blutprobe veranlasst, die für Klarheit sorgen dürfte. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einbehalten.

Krauchenwies

Verkehrsunfall

Drei Leichtverletzte und Sachschaden am Pkw forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr auf der B 311 zwischen Krauchenwies und Göggingen. Mutmaßlich aus Unachtsamkeit kam ein 20-jähriger Pkw-Lenker mit der rechten Fahrzeugseite in den Grünstreifen und übersteuerte danach das Fahrzeug. Der Wagen kam daraufhin nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich im dortigen Grünstreifen. Durch den Unfall wurden sowohl der Fahrer als auch seine beiden 19 und 16 Jahre alten Mitfahrer, die beide den ersten Ermittlungen der Polizei zufolge nicht angeschnallt waren, leicht verletzt und vom hinzugerufenen Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Nachdem der 20-Jährige Auffälligkeiten zeigte, die möglicherweise auf den vorangegangenen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, die noch ausgewertet werden muss.

Mengen

Unter Alkoholeinwirkung Verkehrsunfall verursacht

Am späten Donnerstagabend kam ein 35-jähriger Pkw-Lenker auf der B 32 zwischen Scheer und Mengen nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die Leitplanke. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Ohne sich um den Verkehrsunfall zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt fort, konnte aber bei Bad Saulgau durch eine Streifenwagenbesatzung festgestellt und kontrolliert werden. Hierbei gab der 35-Jährige an, möglicherweise vor dem Unfall einen Sekundenschlaf gehabt zu haben. Gleichzeitig stellten die Beamten bei ihm Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,8 Promille, weshalb bei ihm die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Eine Strafanzeige folgt.

Bad Saulgau

Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Ein 57-jähriger Alfa Romeo-Fahrer hat am Donnerstagnachmittag gegen 16.15 Uhr auf der B 32 zwischen Bad Saulgau und Herbertingen einen Verkehrsunfall verursacht. Während eine 38-jährige Autofahrerin im dreispurigen Bereich (Galgensteige) einen Pkw überholte, wurde sie von dem 57-Jährigen, der die durchgezogene Linie überfuhr und die Gegenfahrspur nutzte, überholt. Ein entgegenkommender Fahrer eines grauen VW-Golf erkannte die Situation und leitete eine Gefahrenbremsung ein. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, beschleunigte der 57-Jährige sein Fahrzeug und streifte beim Einordnen auf die eigentliche Überholspur den Pkw der 38-Jährigen. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Den Fahrer des Alfa Romeo erwartet nun ein Verfahren wegen eines Straßenverkehrsdelikts. Personen, die den Überholvorgang beobachtet haben, insbesondere der unbekannte Fahrer des grauen VW Golf, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau (Tel. 07581-4820) zu melden.

Bad Saulgau

Radfahrer übersehen

Am Donnerstagnachmittag gegen 14.15 Uhr hat ein 69-jähriger Autofahrer einen 35-jährigen Pedelec-Fahrer angefahren und verletzt. Beim Einbiegen von der Hauffstraße in die Sießener Straße übersah er den vorfahrtsberechtigen E-Bike-Fahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer über die Motorhaube auf die Straße geschleudert und am Bein verletzt. Er wurde vom verständigten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Sigmaringen

Papiertonnen angezündet

Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitagmorgen in der Anton-Günther-Straße an der Hochschule Albstadt gegen 04.30 Uhr eine Mülltonne für Kartonagen in Brand gesetzt. Von dieser Tonne griff das Feuer auf 16 weitere Tonnen und das angrenzende Werkstattgebäude über, welches im Bereich des Daches und der Holztüren beschädigt wurde. Durch das rasche Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Sigmaringen, die mit etwa 30 Einsatzkräften vor Ort war, konnte der Brand schnell gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Sigmaringen (07571-1040) zu informieren.

