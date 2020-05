PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Ravensburg

Mengen

Nachdem Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochabend in der Beizkofer Straße bei einem 60-jährigen Autofahrer Alkoholgeruch wahrnahmen, führten sie bei diesem einen Alko-Test durch. Aufgrund des Ergebnisses von über 1,5 Promille veranlassten die Polizisten in einem Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Den Fahrzeuglenker erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.

Pfullendorf

Körperverletzung

Am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr kam es in der Überlinger Straße in der dortigen Asylbewerberunterkunft zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Heranwachsenden. Im Verlauf der Unstimmigkeiten schlugen und beleidigten sich die Kontrahenten gegenseitig, weshalb gegen beide ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Die Hinzuziehung eines Rettungsdienstes war nicht erforderlich.

Ostrach

Wildunfall

Sachschaden von rund 1.500 Euro entstand am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der L 280 zwischen Spöck und Denkingen, nachdem ein Storch mit dem Fahrzeug eines 60-jährigen kollidierte. Das Tier wurde durch den Aufprall getötet.

Pfullendorf

Beleidigung

Am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr kam es in der Straße "Äußerer Mühlweg" auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters zu Unstimmigkeiten zwischen zwei Männern. Laut Angaben eines 42-Jährigen hatte ein 20-Jähriger im Kassenbereich den Mindestabstand zu seiner Tochter nicht eingehalten, weshalb sie sich im anschließenden Wortgefecht außerhalb des Discounters gegenseitig beleidigten. Zuvor war der 42-Jährige laut Angaben des jungen Mannes mit seinem Pkw knapp an ihm vorbeigefahren. Die Kontrahenten erwartet nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung.

