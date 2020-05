PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Autofahrerin beleidigt und Auto beschädigt

Am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr haben zwei bislang unbekannte Fahrradfahrer an der Einmündung Brunnen- / Maybachstraße eine 81-jährige Autofahrerin beleidigt und ihren Pkw beschädigt. Nachdem die Frau an der Einmündung nach links abbiegen wollte, kam es zu Unstimmigkeiten zwischen ihr und den Radfahrern. Die Geschädigte wurde von der unbekannten Radfahrerin mit zahlreichen Kraftausdrücken beleidigt und angespuckt. Zudem fuhren die Radfahrerin und ihr männlicher Begleiter mit ihren Rädern gegen das Fahrzeug der älteren Frau, welches an der Fahrertüre leicht beschädigt wurde. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu den bislang unbekannten Radfahrern geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen (Tel. 07541-7010) zu informieren.

Friedrichshafen

Gasaustritt am Graf-Zeppelin-Haus

Am Mittwochmittag entwich Methangas bei Sanierungsarbeiten am Graf-Zeppelin-Haus aus einer natürlichen Gasblase. Die Austrittsstelle in der Olgastraße ist nach Absprachen mit der Feuerwehr Friedrichshafen, einem Geologen und dem Stadtbauamt Friedrichshafen von der Fachfirma wieder verschlossen worden.

Tettnang

Schranke beschädigt und geflohen

Ein bislang unbekannter Autofahrer ist am Montag im Zeitraum von 8.30 bis 11.30 Uhr in der Lindauer Straße beim Verlassen des Parkplatzes der Volksbank Tettnang gegen die Schranke gefahren. Sie brach an der Sollbruchstelle ab. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Tettnang (07542-93710) zu informieren.

Langenargen

Unfallflucht

Am Dienstagnachmittag kam ein 41-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug in der Lindauer Straße aufgrund eines Rückstaus im Bereich des Bahnübergangs zum Stehen. Als sich ein Zug näherte, wurde die Schranke geschlossen und der Schrankenarm verkeilte sich am Sattelauflieger. Nachdem der Lkw-Fahrer aus dem Gefahrenbereich fuhr, beschädigte er den Schrankenarm und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Aufgrund des Hinweises eines aufmerksamen Zeugen, der den Unfallverursacher verfolgte, konnte der 41-Jährige in Lindau von der Polizei angehalten und kontrolliert werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Unfallflucht.

Langenargen

Rund 220 Gramm Marihuana sichergestellt

Nachdem bereits Ende April im Rahmen eines Polizeieinsatzes etwa 50 Gramm Marihuana in der Tiefgarage beim Schloss Montfort aufgefunden werden konnten, durchsuchten Beamte der Rauschgiftermittlungsgruppe des Polizeireviers Friedrichshafen die Wohnung des mutmaßlichen Drogendealers am Mittwochmorgen in Langenargen. Hierbei wurden etwa 170 Gramm Marihuana und rund 1.000 Euro Bargeld aufgefunden. Zudem fanden die Polizisten Verpackungsmaterial und Feinwaagen. Den Tatverdächtigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Markdorf

Verkehrsunfall - Geschädigte alkoholisiert unterwegs

Sachschaden von rund 11.000 Euro hat eine Autofahrerin am Mittwochmorgen verursacht. Beim Abbiegen vom Brunnisachweg in den Kreuzungsbereich Unterleimbach / Ölmühlenweg kollidierte sie mit dem vorfahrtsberechtigen Pkw einer VW-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß wurden die Fahrzeuge erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Nachdem die Polizeibeamten bei der Geschädigten Alkoholgeruch wahrgenommen hatten, führten sie einen Alko-Test durch. Aufgrund des Ergebnisses von rund 0,6 Promille muss die Frau trotz der Tatsache, dass sie den Unfall nicht verursacht hat, mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.

