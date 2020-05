Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Auto streift Radfahrer

Am Sonnenbüchel hat am Mittwochmittag gegen 12 Uhr ein PKW beim Überholen einen Radfahrer gestreift. Der 19 Jahre alte Radler kam durch die Berührung mit dem BMW zu Fall und verletzte sich leicht. Am BMW entstand durch den Streifvorgang ein Schaden von etwa 2000 Euro. Auf die 19 Jahre alte Fahrerin kommt nun eine Anzeige zu.

Ravensburg

Auseinandersetzung in Linienbus

In einem Linienbus ist es am Mittwochnachmittag zu einer Handgreiflichkeit zwischen mehreren Beteiligten gekommen. Dabei ist mindestens eine Person leicht verletzt worden. Eine Polizeistreife traf an der Haltestelle "Polizeipräsidium" mehrere Beteiligte der Auseinandersetzung an. Bei der anschließenden Befragung ergab sich bei einem 34-jährigen Mann der Verdacht des Besitzes von Betäubungsmitteln. Eine anschließende Durchsuchung bestätigte dies. Der Mann hatte mehrere Utensilien für den Konsum, sowie eine Dose mit Marihuanaantragungen bei sich. Er muss nun mit einem Strafverfahren wegen dem Besitz von Betäubungsmitteln rechnen. Die genauen Umstände der vorangegangenen Auseinandersetzung klärt nun das Polizeirevier Ravensburg.

Weingarten

Radfahrerin stürzt und verletzt sich

In der Josef-Schmuzer-Straße stürzte am späten Mittwochnachmittag gegen 17.30 Uhr eine Fahrradfahrerin und verletzte sich dabei leicht. Die 65-jährige Frau geriet aufgrund Unachtsamkeit mit ihrem Fahrrad ins Schlingern und stürzte, wobei sie sich Verletzungen an der Hüfte und Hand zuzog. Zur weiteren Abklärung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Weingarten

Kind am Ohr gezogen

Am Mittwochvormittag um 09.30 Uhr kam es in der Kolpingstraße in Weingarten zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 9-jährigen Mädchen und einer Frau. Aufgrund des anhaltenden Regens hatte sich das Mädchen unter einem Vordach untergestellt. Eine in dem Haus wohnende Frau wurde darauf aufmerksam und beschuldigte das Kind, immer wieder Klingelstreiche bei ihr zu spielen. Dabei zog sie das Mädchen am Ohr. Die Mutter des Kindes suchte später das Gespräch mit der Frau, was jedoch im Streit endete. Gegen die Frau wurde Anzeige erstattet.

Altshausen

PKW fehlt nach Probefahrt

Wie erst am Mittwoch bekannt wurde, hat ein unbekannter Mann am vergangenen Samstag nach der Probefahrt mit einem Ford Fusion das Auto nicht mehr zum Eigentümer zurückgebracht. Lediglich die roten Kennzeichen mit der Zulassungsbescheinigung wurden mutmaßlich von dem Täter wieder vor der Autowerkstatt abgelegt. Der Polizeiposten Altshausen, der nun wegen Unterschlagung ermittelt, bittet Personen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann oder dem Verbleib des PKW geben können, sich unter Tel. 07584 / 92170 zu melden.

Bad Waldsee

Kontrollen am Viehmarkt

Während des Viehmarktes am Mittwoch hat die Polizei zusammen mit dem Veterinäramt in der Felix-Wankel-Straße Kontrollen im Hinblick auf den Schutz und den Transport von Tieren durchgeführt. Die Beamten kontrollierten dabei insgesamt 34 PKW mit Anhänger und drei LKW. Dabei wurden in sieben Fällen notwendige Kennzeichnungen an den Transportfahrzeugen beanstandet, die nicht angebracht waren. In vier Fällen konnten mitzuführende Dokumente nicht vorgewiesen werden und in drei Fällen müssen die Fahrer mit Bußgeldern rechnen, da Transportverstöße hinsichtlich Platz und Verletzungsrisiko der Tiere festgestellt wurden. Ein Fahrer fuhr außerdem mit einem bereits stillgelegten Hänger vor.

Wangen

Brandalarm

Um kurz nach 12.00 Uhr wurde am Mittwoch eine Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße in Wangen gemeldet. Da auf Klingeln niemand reagierte und nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Personen im Gebäude befanden, öffnete die Freiwillige Feuerwehr eine Tür. In der Wohnung konnte angebranntes Essen auf dem Herd als Ursache des Rauches festgestellt werden. Die Wohnungseigentümerin, die zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht zu Hause war, hatte offensichtlich den angestellten Herd vergessen. Verletzt wurde niemand und es entstand auch kein Sachschaden.

Wangen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro hat ein 77-jähriger Autofahrer am Montagvormittag auf dem Parkplatz am Ärztehaus in Wangen verursacht. Laut Angaben einer Zeugin streifte der Mann beim Ausparken einen parallel geparkten Opel an der Beifahrertüre und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden entsprechend beschädigt.

Leutkirch i. A.

Radfahrer gestürzt

Ein 15 Jahre alter Radfahrer ist am Mittwochmittag gegen 13 Uhr in der Straße "Am Wettegraben" gestürzt. Der Junge war ohne Fahrradhelm unterwegs und zog sich bei seinem Fall auf den Beton eine Kopfverletzung zu. Er wurde zur medizinischen Behandlung und Beobachtung in ein Klinikum transportiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Sarah König / Christine Hut

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell