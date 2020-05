PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen - Manzell

Brandalarm

Aus bislang ungeklärter Ursache hat am Mittwochmorgen gegen 07.15 Uhr ein Rauchmelder in einer Wohnung im Rotkehlchenweg einen Brandalarm ausgelöst. Die Feuerwehr Friedrichshafen, die mit 22 Einsatzkräften vor Ort war, konnte weder einen Brand noch eine Rauchentwicklung feststellen.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Dienstagvormittag gegen 10.45 Uhr in der Allmannsweilerstraße auf Höhe Gebäude Nummer 81 verursacht. Laut Angaben von Passanten hat der Unfallverursacher, der ein Fahrzeug mit einem Bootsanhänger samt Motoryacht fuhr, beim Rangieren einen BMW beschädigt und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, (Tel. 07541-7010) zu melden.

Meckenbeuren

Unfallflucht

Gegen einen bislang unbekannten Autofahrer ermittelt derzeit der Polizeiposten Meckenbeuren wegen Unfallflucht, die am Dienstagvormittag zwischen 9.15 und 12.30 Uhr am Oskar-von-Miller-Platz in Meckenbeuren begangen wurde. Eine 37-Jährige hatte ihren Skoda Octavia auf dem Parkplatz des dortigen Einkaufszentrums geparkt und stellte nach ihrer Rückkehr fest, dass das Fahrzeug hinten rechts beschädigt worden war. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Meckenbeuren (Tel. 07542-94320) zu melden.

Überlingen

Verkehrsunfall

Sachschaden von etwa 10.000 Euro hat eine 24-jährige Autofahrerin am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall am Burgbergring verursacht. Als die Pkw-Lenkerin nach links ausscherte, um an mehreren geparkten Fahrzeugen vorbeizufahren, übersah sie den entgegenkommenden Renault einer 52-Jährigen. Diese wich nach rechts aus, um eine Kollision zu verhindern, und prallte hier in mehrere Mülltonnen. Durch die Kollision wurde eine Tonne gegen einen geparkten Pkw geschleudert. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Überlingen

Verkehrsunfall

Sachschaden von rund 15.000 Euro hat am Dienstagvormittag ein 21-jähriger Lkw-Fahrer in der Lippertsreuter Straße unterhalb des Espachviadukts verursacht. Als der 21-Jährige mit seinem Lkw aus einer Haltebucht in die Lippertsreuter Straße einfuhr, übersah er den stadteinwärts fahrenden Audi eines 42-Jährigen. Die beiden Fahrzeuglenker wurden durch die Kollision glücklicherweise nicht verletzt.

Überlingen

Verkehrsunfall bei Wendemanöver

Eine bislang unbekannte Autofahrerin hat am Dienstagnachmittag gegen 15.45 Uhr in der Helltorstraße auf Höhe Gebäude Nummer 33 einen Unfall verursacht. Laut Angaben einer Zeugin wendete sie ihr Fahrzeug auf dem dortigen Grundstück und beschädigte beim Rückwärtsfahren einen geparkten BMW. Anschließend entfernte sie sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von 4.000 Euro zu kümmern. Personen, die Hinweise zur Unfallverursacherin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen (Tel. 07551-8040) zu melden.

Salem

Alkoholfahrt

Nachdem Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagabend in der Trillenbühlstraße bei einem 40-jährigen Autofahrer deutlichen Alkoholgeruch wahrnahem, führten sie einen Alko-Test durch. Aufgrund des Ergebnisses von über zwei Promille und deutlichen Ausfallerscheinungen beim Fahrzeuglenker wurde im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.

