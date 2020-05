Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Ladendieb ertappt

Ein 30-Jähriger hat am Dienstagnachmittag in einem Lebensmitteldiscounter in der Georg-Zimmerer-Straße einen Rasierapparat im Wert von rund 90 Euro entwendet. Nachdem er das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen wollte, wurde er von einem Ladendetektiv angehalten und kurze Zeit später an die verständigten Polizeibeamten übergeben. Den Tatverdächtigen erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahl.

Meßkirch

Auseinandersetzung

Wie erst am Montagabend bekannt wurde, kam es am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr in der Hauptstraße auf Höhe Gebäude Nummer 1 zu einer Auseinandersetzung zwischen fünf jungen Männern. Laut Angaben des Geschädigten hielt ein Fahrzeug neben ihm an. Anschließend stiegen vier junge Männer aus und schlugen auf den 17-Jährigen ein, der durch die Schläge leicht verletzt wurde. Nachdem ein bislang unbekannter Mann in Begleitung einer Frau auf die Kontrahenten traf, löste sich die Auseinandersetzung auf und die vier jungen Männer flüchteten mit ihrem Fahrzeug in Richtung Adlerplatz. Der Polizeiposten ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Personen, die die Tat beobachtet haben, insbesondere der unbekannte Mann und seine Begleiterin, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Meßkirch (Tel. 07575-2838) zu melden.

Mengen

Sicherheitslandung in Mengen

Am Dienstagnachmittag musste eine Cessna Typ F172F auf dem Flugplatz in Mengen eine Sicherheitslandung wegen eines Öldruckabfalls durchführen. Das Luftfahrzeug war von Worms nach Friedrichshafen unterwegs, als der Pilot gegen 15 Uhr einen Ölverlust feststellte und sich deshalb mit dem Tower des Flughafens Mengen in Verbindung setzte. Die Besatzung landete gegen 15.30 Uhr störungsfrei auf dem Flugplatz Mengen. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse dürfte ein technischer Defekt am Motor ursächlich für den Ölverlust sein. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell nicht bekannt.

Bad Saulgau

Betäubungsmittel sichergestellt

Ein 37-jähriger Autofahrer hat am Dienstagabend in der Kaiserstraße sein Fahrzeug mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne gültige Fahrerlaubnis gelenkt. Ein durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Marihuana und Amphetamin, weshalb die Polizeibeamten in einem Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe veranlassten. Nachdem im Fahrzeug eine Kleinmenge Amphetamin aufgefunden werden konnte, fanden die Polizisten bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung Amphetamin, zahlreiche Ecstasy Tabletten und eine geringe Menge Marihuana.

Den Betroffenen erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter BtM-Beeinflussung.

Wald

Verkehrsunfall

Sachschaden von rund 5.000 Euro hat eine 25-jährige Autofahrerin am Dienstagnachmittag auf der L 195 zwischen Meßkirch und Wald verursacht. Auf Höhe Allmanshofen fuhr sie trotz eingeleiteter Bremsung auf den abbiegenden Pkw eines 55-Jährigen auf. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Pkw der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden.

