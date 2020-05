Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Zeugen zu Unfall gesucht

In der Ulmer Straße auf Höhe der CHG Arena sind am Dienstagmittag gegen 12 Uhr zwei PKW zusammengestoßen. Die Fahrerin eines Audi war auf der linken Spur in Richtung Weingarten unterwegs, als sie in einem Kurvenbereich auf die rechte Fahrspur kam und dort mit einem Opel kollidierte. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Ravensburg, das zur Unfallaufnahme vor Ort war, sucht aktuell nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter Tel. 0751 / 803-3333 zu melden.

Ravensburg

Einbruch in Wohnung

Ein bislang unbekannter Täter ist am Dienstag zur Mittagszeit in eine Wohnung am Marienplatz eingestiegen. Der Einbrecher verschaffte sich über ein gekipptes Fenster Zutritt zum Gebäude. Hier durchsuchte er einige Kommoden und nahm Geld und Schmuck an sich. Das Polizeirevier Ravensburg bittet Zeugen, die in der Zeit von 12.15 Uhr bis 13.20 Uhr im Bereich der Volksbank verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 0751 / 803-3333 zu melden.

Ravensburg

Einbrecher in der Südstadt

In der Tannenbergstraße hat am Dienstagmittag gegen 12 Uhr ein Unbekannter versucht, sich Zutritt zu einem Wohnhaus zu verschaffen. Der Einbrecher versuchte über die Terrassentüre und eine Kellertüre in das Haus zu gelangen. Dies misslang ihm und er ging daraufhin zum angrenzenden Grundstück. Als die dortige Bewohnerin ihn ansprach, gab er an, sich nach freien Wohnungen zu erkundigen, und verschwand. Der schwarz gekleidete Mann klingelte im Anschluss bei einigen Nachbarn und fragte nach Wohnungen. Diese verständigten die Polizei. Der Mann konnte zwar durch die Streifenbesatzung nicht mehr angetroffen werden, allerdings stellten die Beamten an dem Wohnhaus, in das der Einbrecher zuvor einsteigen wollte, einen frischen Schaden in Höhe von etwa 200 Euro fest. Das Polizeirevier Ravensburg bittet nun Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Tel. 0751 / 803-3333 zu melden.

Weingarten

Parkuhren beschädigt

In der Nacht zum Dienstag hat ein unbekannter Täter in der Vogteistraße zwei Parkuhren demoliert. Vermutlich in der Absicht, das enthaltene Münzgeld zu entwenden, machte sich der Unbekannte daran zu schaffen. Mindestens eine der Uhren ist nun nicht mehr benutzbar. An das Geld kam der Täter nicht. Wie hoch der entstandene Schaden für die Stadt ist, wird derzeit geprüft.

Wangen im Allgäu

Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Aus noch nicht geklärter Ursache ist am Dienstagabend gegen 20 Uhr ein Autofahrer auf der Autobahn 96 gegen zwei Leitplanken gefahren. Der 56 Jahre alte Fahrer war in Richtung Lindau unterwegs, als er auf Höhe von Wangen die linke Leitplanke streifte. In der Folge lenkte er stark nach rechts und prallte gegen die rechte Leitplanke. Von dort wurde er abgewiesen und prallte abermals gegen die Mittelleitplanke, bevor er auf dem Seitenstreifen zum Stehen kam. Der Fahrer erlitt durch den Unfall mehrere Verletzungen und musste nach der Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Mercedes entstand ein Schaden von etwa 40.000 Euro. Der Schaden an den Leitplanken wird auf 5.500 Euro geschätzt.

Aitrach

Vandalismus im Naturschutzgebiet Kiesgrube

Bereits am Wochenende waren Vandalen im Naturschutzgebiet Kiesgrube und der dortigen Vogelbeobachtungsstation zu Gange. Mit Farbe beschmierten sie die Außen- und Innenseite der Station und rissen mehrere Bretter und Dachplatten vom Gebäude. Weiter verteilten die Täter im Naturschutzgebiet Unrat und Müll. Der Schaden, der insgesamt verursacht wurde, wird auf mehr als 2.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Leutkirch hat nun Ermittlungen eingeleitet und bittet unter Tel. 07561/8488-0 um Hinweise.

Isny im Allgäu

Betrunken Unfall verursacht

Gegen einen stehenden LKW gefahren ist am frühen Mittwoch eine Frau im Bufflerweg. Die 31 Jahre alte Fahrerin stieg nach dem Unfall aus uns entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle. Eine Polizeistreife, die zwischenzeitlich gerufen wurde, fand beim Eintreffen nur ihren beschädigten BMW vor. Kurze Zeit später kam die Frau aber zurück und gab sich als Fahrerin zu erkennen. Aufgrund deutlicher Anzeichen auf eine Alkoholisierung führten die Beamten bei ihr einen Alkotest durch. Nachdem dieser einen Wert von fast 2 Promille ergab, musste die Frau eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sie hat nun, neben empfindlichen führerscheinrechtlichen Konsequenzen, auch mit einer Strafanzeige zu rechnen.

Bodnegg

Vier Fahrzeuge verunfallt

Am Dienstagmorgen sind auf der Bundesstraße 32 zwischen Wangen und Bodnegg vier Fahrzeuge zusammengestoßen. Eine VW- Fahrerin erkannte aufgrund des Sonnenstandes zu spät, dass die drei vorausfahrenden Fahrzeuge bremsten. Sie fuhr einem Honda auf und schob diesen auf die zwei vorausfahrenden Fahrzeuge. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt. Insgesamt entstand ein Schaden von 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Sarah König

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell