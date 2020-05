PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Einbruch in Bar

Am vergangenen Wochenende ist ein Einbrecher in eine Bar in der Seelbruckstraße eingestiegen. Der Täter verschaffte sich über eine angrenzende Baustelle Zutritt zum Gelände und gelangte durch eine rückwärtige Türe ins Objekt. Dort beschädigte er zwei Spielautomaten. Der Schaden, den der Einbrecher insgesamt verursachte, wird auf etwa 4000 Euro geschätzt. Ob er tatsächlich etwas entwendet hat, prüft derzeit das Polizeirevier Ravensburg. Hinweise werden unter Tel. 0751/803-0 erbeten.

Leutkirch i. A.

Auto mit Anhänger aus dem Verkehr gezogen

Wegen gravierender technischer Mängel hat eine Polizeistreife des Verkehrsdienstes Kißlegg am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr ein PKW-Gespann, das auf der Autobahn 96 im Bereich Leutkirch unterwegs war, aus dem Verkehr gezogen. Bei einer Kontrolle des BMW samt Anhänger fiel auf, dass mehrere Querlenkungen stark in Mitleidenschaft gezogen waren und der Unterboden des Wagens teilweise durchgerostet war. Auch sämtliche Bremsleitungen waren stark korrodiert und der Wagen war mit verschieden großer Bereifung unterwegs. Dazu kam, dass der BMW sowohl im Bereich des Motors als auch der Lenkanlage stark Öl verlor. Da zudem die Gefahr bestand, dass aufgrund unvorschriftsmäßiger Verkabelung mit dem Anhänger ein Kurzschluss entsteht, war die Fahrt für den 38 Jahre alten Fahrer auf der Stelle beendet. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen. Der Wagen wird einem Sachverständigen vorgeführt.

Leutkirch i. A.

Junger Mann randaliert nach Drogenkonsum

Gegen einen 19-jährigen Mann musste die Polizei am frühen Montagabend kurz nach 18.00 Uhr in Leutkirch einschreiten, nachdem dieser in der elterlichen Wohnung randalierte und mit Gegenständen um sich warf. Vorausgegangen war eine verbale Auseinandersetzung zwischen dem 19-Jährigen und dessen Vater. Bei Eintreffen der Polizeibeamten übergaben die Eltern an diese einen Karton mit verschiedenen Betäubungsmitteln, der sich zuvor im Besitz des jungen Mannes befunden hatte. Im Rahmen der anschließend erfolgten Durchsuchung wurden verschiedene Waffen festgestellt und beschlagnahmt. Der Rettungsdienst konnte den jungen Mann, der sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen stand, soweit beruhigen, dass er anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. Entsprechende Strafanzeigen folgen.

Wangen

Unbekannter bohrt Buchen an

Gegen bislang noch unbekannte Täter ermittelt derzeit das Polizeirevier Wangen wegen Sachbeschädigung. Am frühen Montagmorgen meldete der Bauhof Wangen, dass drei der am Radweg im Geschwister-Mohr-Weg stehenden Hainbuchen mehrfach angebohrt wurden. Solche Beschädigungen führen meist zum Eingehen der Bäume. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden daher gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen, Tel. 07522 / 984-0, zu melden.

Wangen

PKW durch Unbekannte beschädigt

Anzeige gegen Unbekannt erstattete am Montag eine 19-jährige Frau, deren PKW beschädigt wurde. Die junge Frau hatte ihren Mercedes am vergangenen Donnerstag zwischen 13.00 und 16.30 Uhr auf dem Parkplatz des Amtsgerichts Wangen geparkt. Bei ihrer Rückkehr musste sie eine Beschädigung an dem Fahrzeug feststellen. An dem PKW entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können oder Verdächtiges in der oben genannten Zeit beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Wangen, Tel. 07522 / 984-0, zu wenden.

Aichstetten

Unter Drogeneinfluss gefahren

Mutmaßlich unter Betäubungsmitteleinfluss ist am ist Montagnachmittag ein 29 Jahre alter Autofahrer in der Straße "Am Waizenhof" unterwegs gewesen. Der Mann wurde von einer Polizeistreife kontrolliert. Als sich Anhaltspunkte ergaben, dass er unter Drogen steht, wurde ein Urintest durchgeführt. Dieser bestätigte den Verdacht. Der Fahrer musste in einem Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Nun hat er mit einer Anzeige zu rechnen.

Horgenzell

Corona-Party

Wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz müssen sich nun acht Erwachsene verantworten, die in Wolketsweiler am Montagmittag einen großen Kindergeburtstag veranstalteten. Die Erwachsenen feierten mit insgesamt etwa zehn Kindern in einem Wohnzimmer, als die Polizei sie dort antraf. Nach dem Gespräch mit den Beamten wurde die Party beendet.

Aulendorf

Verkehrsunfall

Am Montagmittag sind zwei PKW in der Hauptstraße auf Höhe der Einmündung in die Löwenbreitestraße zusammengestoßen. Der Fahrer eines Daimler kam auf die Gegenspur uns stieß dort gegen einen Opel einer 62 Jahre alten Autofahrerin. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Schaden von 11.000 Euro.

