Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Bad Saulgau

Unter Drogeneinfluss gefahren

Mutmaßlich unter Drogeneinwirkung stand ein 20-jähriger Pkw-Lenker, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bad Saulgau am späten Montagnachmittag im Stadtgebiet kontrolliert wurde. Die Beamten stellten bei dem Mann entsprechende Auffälligkeiten fest, ein entsprechender Vortest reagierte positiv auf THC. Dem 20-Jährigen wurde daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, deren Auswertung Klarheit bringen dürfte. Die Weiterfahrt wurde zunächst untersagt.

Krauchenwies

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Bittelschießer Straße. Ein 57-jähriger Pkw-Lenker befuhr die Bittelschießer Straße und musste an der Einmündung in die bevorrechtigte Hauptstraße abbremsen. Dies erkannte der nachfolgende 25-jährige Autofahrer zu spät und fuhr hinten auf. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Mengen

Sachbeschädigung

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Schranke der Zufahrt zur Ablachschule, indem sie diese abknickten. Hierdurch entstand Sachschaden, der auf etwa 1.500 Euro geschätzt wird. Der Polizeiposten Mengen ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet Personen, welche die Tat beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter Tel. 07572/5071 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Oliver Weißflog

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell