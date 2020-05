Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auseinandersetzung

Am Montagabend gegen 19 Uhr kam es in der Ehlersstraße auf dem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants während einer Aussprache zu Unstimmigkeiten zwischen fünf Personen. Im Verlauf des Gesprächs ohrfeigte ein 42-Jähriger einen 28-Jährigen. Zudem führte ein 25-Jähriger im öffentlichen Raum eine geladene Schreckschusswaffe mit sich, ohne im Besitz der erforderlichen Erlaubnis zu sein. Die Betroffenen werden nun entsprechend ihrer Beteiligung wegen Körperverletzung sowie Verstößen gegen das Waffengesetz und das Infektionsschutzgesetz zur Anzeige gebracht.

Friedrichshafen

Hilflose Person

Eine Zeugin teilte am Montag gegen 21.45 Uhr mit, dass sich eine stark alkoholisierte Frau am Bahnhofsplatz im Eingangsbereich eines Lebensmittelgeschäfts aufhält. Die verständigten Polizeibeamten trafen auf eine 36-Jährige, die aufgrund ihrer Alkoholbeeinflussung von rund fünf Promille nicht mehr in der Lage war, die Örtlichkeit allein zu verlassen. Die Betroffene wurde vom verständigten Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Friedrichshafen

Diebstahl

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Freitagabend bis Montagmorgen an der Einmündung Waggershauser Straße / Susostraße auf einem Baumaschinenparkplatz eine Baumaschine und Zubehör gestohlen. Mit Hilfe eines vor Ort befindlichen Baggers entwendeten sie einen Anbauverdichter der Marke Stehr, die dazugehörige Wechselplatte und einen Tieflöffel der Marke Henle. Der Wert des Diebesgutes beträgt rund 9.500 Euro. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen (07541/701-0) zu wenden.

Meckenbeuren

Unfallflucht

Sachschaden von rund 4.000 Euro hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Montag im Zeitraum zwischen 5 Uhr und 10.30 Uhr in der Graf-Zeppelin-Straße verursacht. Auf dem Parkplatz einer Bäckerei beschädigte er den ordnungsgemäß geparkten Seat Leon einer 34-Jährigen. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen (07541/701-0) zu wenden.

Langenargen

Auffahrunfall

Sachschaden von rund 5.000 Euro hat ein 33-jähriger VW-Fahrer am Montagmorgen in der Kressbronner Straße verursacht. Infolge Unachtsamkeit fuhr er auf der Auffahrt zur B 31 auf den verkehrsbedingt wartenden VW einer 27-Jährigen auf. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Oberteuringen

Verkehrsunfall

Schachschaden von rund 15.000 Euro hat der 88-jährige Fahrer eines Opel am Montagmorgen an der Einmündung der Lupinenstraße (L 204) in die Ziegelmüller Straße verursacht. Beim Einfahren übersah er den vorfahrtsberechtigen, aus Richtung Ziegelmühle kommenden Opel eines 21-Jährigen. Durch die Kollision wurden die Fahrzeuge erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Überlingen

500-Kilo-Bulle nimmt Reißaus

Ein 500 Kilo schwerer Bulle hat sich am Montagmorgen gegen 7 Uhr mit brachialer Gewalt aus einem Transportanhänger auf einem Überlinger Schlachthof befreit. Das freiheitsliebende Tier floh über ein Feld in Richtung Andelshofen, weshalb die angrenzende Straße "Zum Postbühl" und die Lippertsreuter Straße kurzzeitig gesperrt werden mussten. Einem hinzugezogenen Tierarzt gelang es, den Bullen zu betäuben, welcher nach der ganzen Aufregung auf dem Feld ruhig vor sich hinschlummerte. Der Besitzer konnte das Tier anschließend mit Hilfe eines Radladers wieder zum Schlachthof zurückbringen.

Heiligenberg - Neuhaus

Unbekannte demolieren Holzhütte und Vogelhäuschen

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Samstag- bis Sonntagabend eine Holzhütte in Neuhaus beschädigt. Mit einem unbekannten Gegenstand zerschlugen sie mehrere Dachplatten und demolierten anschließend auch die Seitenwände der Hütte, an denen mehrere Vogelhäuschen angebracht waren, die ebenfalls zu Bruch gingen. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Personen, die Hinweise auf die Täter geben können oder in der fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, Tel. (07551/804-0), zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Marco Paglia

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell