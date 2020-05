Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Hund im Fahrzeug eingesperrt

Am Samstagnachmittag hat eine Hundebesitzerin bei hohen Außentemperaturen ihren Hund über einen längeren Zeitraum in ihrem Fahrzeug zurückgelassen. Obwohl die vorderen Fensterscheiben minimal geöffnet waren, verschlechterte sich der Zustand des Hundes im Beisein von Zeugen und den zwischenzeitlich verständigten Polizeibeamten zusehends, weshalb sich die Polizisten zur Öffnung des Pkw entschieden und die Scheibe einschlugen. Die Besitzerin muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Überlingen

Betrunkene randalieren beim Landungsplatz

Gegen eine Gruppe von drei Männern und einer Frau musste die Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 00.45 Uhr einschreiten, nachdem sie am Landungsplatz in Überlingen nicht nur gegen die Corona-Verordnung verstoßen, sondern auch lautstark randalierten und Passanten angepöbelt hatten. Am Landungsplatz trafen die Polizeibeamten vor Ort auf drei deutlich alkoholisierte Personen. Diese zeigten sich uneinsichtig gegenüber der Aufforderung der Beamten, den Platz zu verlassen und sich ruhig zu verhalten.

Auch nachdem Platzverweise ausgesprochen wurden, kehrte die Gruppe immer wieder schreiend und grölend zum Landungsplatz zurück. Nachdem einer der Männer mit einer Bierflasche warf, wurde er in Gewahrsam genommen. Eine Frau, die sich dem Platzverweis mehrfach widersetzte und dabei lautstark schrie, wurde wenig später ebenfalls in Gewahrsam genommen. Neben den Kosten für die unfreiwillige Übernachtung müssen die Beteiligten nun mit Anzeigen wegen dem Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz rechnen.

Markdorf

Alkoholfahrt

Ein 54-jähriger Autofahrer wurde am Montag gegen 1.30 Uhr in der Zeppelinstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Nachdem die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahrnahmen wurde ein Alkotest durchgeführt. Aufgrund des Ergebnisses von 0,6 Promille erwartet den Betroffenen nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Deggenhausertal - Mennwangen

Fahrzeug ausgebrannt

Am Donnerstagnachmittag hat in Mennwangen der Pkw eines 50-Jährigen gebrannt. Nachdem der Fahrzeug-Lenker Rauch wahrnahm, stellte er sein Fahrzeug an einer Bushaltestelle ab. Die Freiwillige Feuerwehr Deggenhausertal, die mit 21 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand löschen. Der Fahrer wurde durch das Feuer nicht verletzt. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell nicht bekannt.

