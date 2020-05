Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Schwerer Verkehrsunfall fordert eine Tote und einen Schwerverletzten

Meßkirch-Rohrdorf/Landkreis Sigmaringen (ots)

Tödlich verletzt wurde eine 69-jährige Pkw-Lenkerin bei einem schweren Verkehrsunfall am Montagnachmittag gegen 13.40 Uhr auf der B 313 zwischen Rohrdorf und der Abzweigung der K 8279 beim Freilichtmuseum "Campus Galli". Den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge befuhr der 59-jährige Lenker eines BMW die B 313 zur Unfallzeit aus Richtung Meßkirch kommend in Richtung Sigmaringen und kam aus bislang nicht geklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Hier fuhr er auf den Beginn einer Leitplanke auf, wodurch das Fahrzeug zunächst angehoben wurde und mit nahezu unverminderter Geschwindigkeit frontal in einen entgegenkommenden Smart prallte. Die alleine in diesem Fahrzeug befindliche 69-jährige Fahrerin wurde durch den Aufprall unmittelbar getötet. Der 59-jährige mutmaßliche Unfallverursacher wurde durch die Kollision in seinem Fahrzeugwrack eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Er musste von den Freiwilligen Feuerwehren Meßkirch und Inzigkofen mit technischem Gerät aus dem stark zerstörten Wagen befreit werden und wurde vom Notarzt, der mittels Rettungshubschrauber zum Unfallort kam, erstversorgt. Anschließend wurde der BMW-Fahrer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 55.000 Euro. Für die Bergungsarbeiten und die polizeiliche Unfallaufnahme musste die B 313 voll gesperrt werden, die Vollsperrung dauert aktuell noch an. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen.

