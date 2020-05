PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen - Industriegebiet "Am Schönenberg"

Einbruch

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Freitagabend bis Montagmorgen in der Friedrich-List-Straße auf einer Baustelle einen Container aufgebrochen. Sie entwendeten neben zwei Kabeltrommeln, einen Bohrhammer und eine Handkreissäge der Firma Hilti im Wert von rund 3.000 Euro. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Sigmaringen (07571-104-0) zu wenden.

Herbertingen

Verkehrsunfall

Ohne Führerschein Verkehrsunfall verursacht

Sachschaden von rund 9.000 Euro hat ein 43-jähriger Autofahrer auf der B 32 / B 311 zwischen Ertingen und Mengen verursacht. Nachdem aus bislang unbekannten Gründen Luft aus seinem rechten Vorderreifen entwichen war, verlor er beim Gegenlenken die Kontrolle über seinen VW Golf, kam nach links von der Fahrbahn ab und durchbrach einen Firmenzaun. Der Unfallverursacher wurde nicht verletzt. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Da der Betroffene ohne Führerschein unterwegs war, erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Mengen

Sachbeschädigung - Obstfläche "Sandbühl"

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagmorgen im Schleussbrunnenweg acht sechsjährige Apfelbäume auf einer nicht umzäunten Obstwiese umgerissen und beschädigt. Der verursachte Sachschaden beträgt rund 3.000 Euro. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Sigmaringen (07571-104-0) zu wenden.

Hohentengen - Enzkofen

Unfallflucht - Sachschaden mehrere hundert Euro

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagmorgen in der Enzkofer Straße auf Höhe Gebäude Nummer 15 eine Hecke beschädigt. In einer leichten Linkskurze kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts ab und beschädigte eine Buchs-Hecke auf einer Länge von rund zehn Metern. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Sigmaringen (07571-104-0) zu wenden.

