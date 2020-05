Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

Vermeintliches Diebesgut aufgefunden

In einem bewaldeten Lärmschutzwall in der Buchenstraße an der Einmündung zu Hohenzollernstraße in Sigmaringen stellte ein aufmerksamer Bürger am Samstagabend etwa gegen 22.00 Uhr zwei Personen fest, welche mit Einkaufstüten hantierten. Bei der näheren Nachschau flüchteten die männlichen Personen in Richtung Kreisverkehr Binger Straße. Die informierten Polizeibeamten stellten im Gebüsch mehrere Tüten und Rücksäcke mit original verpackten Hygieneartikel fest. Das vermeintliche Diebesgut, welches einen Wert von ca. 1500.- Euro hat, konnte bislang nicht zugeordnet werden. Zeugen, welche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter Tel.: 07571/104-0 zu melden.

Bad Saulgau

Abgewiesener Bürger wird ausfällig

Der Recyclinghof am Glockeneichweg in Bad Saulgau hat wegen der Corona Pandemie derzeit nur einen eingeschränkten Zugang. Aufgrund weniger Öffnungstage kam es am Samstag zu einem großen Andrang und viel Ungeduld bei den Bürgern aufgrund der längeren Wartezeit. Gegen 15.10 Uhr hatte schließlich ein 66-jähriger Saulgauer offensichtlich seine Nerven nicht mehr im Griff und beleidigte eine Angestellte des Wertstoffhofes auf Übelste. Grund hierfür war, dass er von der Mitarbeiterin abgewiesen wurde, da der Wertstoffhof bereits geschlossen hatte, weshalb ihm der Zutritt verweigert wurde.

