Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt 44.000 Euro verursachte ein 31-jähriger Ford-Fahrer am Samstagnachmittag in der Jahnstraße in Ravensburg. Da ihm ein vorausfahrender Mercedes-Fahrer zu langsam fuhr, wollte er diesen überholen und scherte nach links aus. Hierbei übersah er eine neben sich fahrende 26-jährige Audi-Fahrerin, welche durch den seitlichen Zusammenprall gegen ein Straßenschild fuhr. Als der Unfallverursacher durch diesen Zusammenstoß erschrak, lenkte er sein Fahrzeug wieder ruckartig nach rechts und kollidierte mit dem Mercedes. Die Audi-Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu.

Aulendorf

Ruhestörer landet in der Gewahrsamseinrichtung

Am frühen Sonntagmorgen gegen 04.00 Uhr stellten Polizeibeamte aus Weingarten erheblichen Lärm aus einer Wohnung am Schlossplatz in Aulendorf fest. Bei der anschließenden Kontrolle konnten sieben Personen in einer Wohnung festgestellt werden, was neben der Ruhestörung auch einen Verstoß gegen die Corona Verordnung darstellt. Ein 22-jähriger aus einem Ortsteil von Aulendorf zeigte sich von den Anweisungen der Polizeibeamten wenig beeindruckt und wurde schließlich ausfällig. Da er keinerlei Einsicht zeigte, musste er in Gewahrsam genommen werden, wobei er erheblichen Widerstand leistete. Seine 18-jährige Freundin behinderte das Einschreiten der Polizei ständig. Beide Tatverdächtigen müssen sich nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Bei der Ingewahrsamnahme wurden ein Beamter und eine Beamtin leicht verletzt.

