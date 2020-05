Polizeipräsidium Ravensburg

Überlingen - Nesselwangen - Rechte Parolen nach Streitigkeiten

Ein 47-Jähriger hat am frühen Samstagmorgen rechte Parolen von sich gegeben. Der Beschuldigte skandierte im Anschluss an nachbarschaftliche Streitigkeiten lauthals auf der Straße Parolen wie "Sieg Heil" und "Heil Hitler". Der 47-Jährige wurde von den eingesetzten Polizeibeamten zur Ordnung gerufen. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet.

Überlingen - Verstoß gegen die Corona-Verordnung

Bei einer Kontrolle hat die Polizei mehrere Personen die deutlich als Gruppierung erkennbar waren und unter zusätzlicher Nichteinhaltung des gebotenen Abstandes zusammen Alkohol konsumierten festgestellt. Bei der Kontrolle am Freitag gegen 21:10 Uhr im Bereich Mantelhafen zeigten sich alle männlichen Personen uneinsichtig und unkooperativ. Insgesamt war festzustellen, dass alle Personen merkbar alkoholisiert waren. Ein 56-Jähriger war so ungehalten, dass gegen ihn ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Er kam dem nur widerwillig und schleppend nach. Da die männlichen Personen aus der Gruppe bereits am Vortag an der Kontrollörtlichkeit auf die Corona-Verordnung hingewiesen wurden, wurde nun eine Anzeige an das Ordnungsamt der Stadt vorgelegt.

Friedrichshafen - Betrunkener stürzt vom Fahrrad

Leichte Verletzungen hat sich ein Radfahrer bei einem Sturz am Freitag gegen 14:43 Uhr zugezogen. Der 65-Jährige, alkoholisiert, fuhr auf einem landwirtschaftlichen Schotterweg im Bereich der Straße Einschlag und stürzte. Er zog sich eine leichte Kopfplatzwunde zu, welche in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Hier wurde auch eine Blutentnahme durchgeführt. Der unter Alkoholeinfluss fahrende Radfahrer wurde wegen einer Straftat angezeigt.

