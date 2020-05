Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

Inneringen

Verkehrsunfall

Sachschaden von mehreren tausend Euro hat ein 84-jähriger Autofahrer am Donnerstagmorgen auf der K 8201 zwischen Innerringen und Bingen verursacht. Als er mit seinem Daimler-Chrysler nach links ausscherte, um einen vorausfahrenden Lkw zu überholen, übersah er einen auf gleicher Höhe befindlichen Opel eines 92-Jährigen. Durch die Kollision wurde der Opel nach links ins Bankett abgewiesen und überfuhr einen Leitpfosten. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Pfullendorf

Fahrt unter Drogenbeeinflussung

Ein 40-Jähriger hat am Freitagmorgen in der Otterswanger Straße sein Fahrzeug mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt. Nachdem die Polizeibeamten im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei dem Fahrer Anhaltspunkte auf eine BtM-Beeinflussung feststellten, veranlassten sie in einem Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Die Polizisten zeigten den Pkw-Lenker, der einräumte, Marihuana konsumiert zu haben, wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung an und untersagten die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden.

Herdwangen-Schönach

Mofa-Fahrer gestürzt

Am Donnerstagnachmittag ist ein 56-Jähriger in der Ortsdurchfahrt Sohl mit seinem Mofa aus bislang unbekannter Ursache gestürzt. Laut Angaben eines Zeugen kam der Mann zunächst ins Schlingern und in der Folge am linken Fahrbahnrand zum Sturz. Da der Mann regungslos liegenblieb, leistete der Zeuge und seine Begleiterin bis zum Eintreffen des verständigten Rettungsdienstes Erste Hilfe. Der Geschädigte wurde anschließend in eine Klinik gebracht.

Aach-Linz

Brand

Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand am Freitagmorgen bei einem Brand in einem Wohnhaus in der Straße "Ennerbach". Laut Angaben der Feuerwehr könnte Asche aus einem Ofen einen Holzstapel in Brand gesetzt haben. Die Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Aach-Linz, war mit 29 Einsatzkräften vor Ort. Durch den Brand und die Rauchentwicklung wurden keine Personen verletzt.

