Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Dieb nach Flucht identifiziert

Am Donnerstag zur Mittagszeit beobachtete ein Ladendetektiv wie ein 38-Jähriger Diebesgut außerhalb des Zaunes der Gartenabteilung deponierte. Als der Mann den Baumarkt in der Ailinger Straße ohne zu bezahlen verlassen wollte, wurde er von dem Detektiv angesprochen und in dessen Büro im Obergeschoss gebeten. Dort ergriff der Tatverdächtige jedoch die Flucht, kletterte aus einem Fenster und sprang circa fünf Meter in die Tiefe. Obwohl er sich laut Angaben einer Zeugin dabei verletzte, gelang es ihm, Richtung Ailingen zu flüchten. Da der mutmaßliche Täter während der Flucht sein Mobiltelefon und seinen Geldbeutel verlor, konnte er zwischenzeitlich identifiziert werden.

Friedrichshafen - Manzell

Parkrempler

Sachschaden von rund 4.000 Euro hat der Fahrer eines Toyota am Donnerstag zur Mittagszeit in der Stockerholzstraße verursacht. Beim Einparken auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters streifte er den ordnungsgemäß geparkten Ford einer 30-Jährigen.

Meckenbeuren

Verkehrsunfall

Am Donnerstagnachmittag hat ein 49-jähriger Autofahrer an der Einmündung Humpisstraße / Inselstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Beim Einfahren in die Inselstraße übersah er einen vorfahrtsberechtigen Motorradfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der 47-Jährige und verletzte sich leicht. Er wurde vom alarmierten Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Überlingen

Brandmeldeanlage ausgelöst

Am Donnerstag zur Mittagszeit hat der Wasserdampf einer Spülmaschine einen Brandalarm ausgelöst. Nachdem die Freiwillige Feuerwehr Überlingen, die mit 18 Einsatzkräften vor Ort war, das Geschäft in der Markthalle am Landungsplatz Gebäude überprüft hatte, konnten sämtliche Mitarbeiter und Kunden wieder zurück ins Gebäude.

Deggenhausertal

Verkehrsunfall - zwei Personen schwer verletzt

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der K 7750 zwischen Harresheim und Roggenbeuren zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rennradfahrer und einem Fußgänger. Während der 40-jährige Radfahrer die abschüssige Kreisstraße Richtung Roggenbeuren befuhr, erfasste er einen am rechten Fahrbahnrad gehenden 76-jährigen Fußgänger. Beide Personen wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Während der ältere Mann von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht wurde, lieferte der Rettungsdienst den Radfahrer ins Krankenhaus ein. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Marco Paglia

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell