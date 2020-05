Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Jugendliche lassen Alkohol und Müll zurück

Wegen einer im Bertha-Bosch-Weg gemeldeten Gruppe von etwa zehn jungen Personen musste die Polizei am Donnerstagabend gegen 20.20 Uhr ausrücken. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung flüchteten die Jugendlichen bis auf einen 19-Jährigen. Dieser wurde auf die geltende Corona-Verordnung hingewiesen, was jedoch bei dem jungen Mann jedoch auf wenig Einsicht stieß. Die Polizisten ließen den Heranwachsenden den von der Gruppe zurückgelassenen Verpackungsmüll aufräumen. Außerdem muss er mit einer Anzeige rechnen.

Weingarten

Scheibe an Schule eingeschlagen

Mit einem Schachtdeckel haben Unbekannte am frühen Dienstagmorgen eine Scheibe an der Realschule in der Brechenmacherstraße eingeschlagen. Die Tätergruppe hob hierfür gegen 4 Uhr den Deckel aus einer nahe gelegenen Verankerung. Ein Zeuge erwachte von dem lauten Schlag beim Einwerfen der Scheibe und dem anschließenden Grölen der Unbekannten, die davonrannten. Um das Loch in der Schiebe entsprechend zu sichern, wurde noch in der Nacht der Hausmeister verständigt. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt gegen die Täter und bittet unter Tel. 0751/803 6666 um Hinweise.

Weingarten

Polizei sucht Radfahrer nach Verkehrsunfall

In der Abt-Hyller-Straße ist am Donnerstagmorgen ein Radfahrer gestürzt, nachdem er einem anderen Fahrradfahrer ausweichen musste. Der 81 Jahre alte Radler zog sich durch den Sturz eine Kopfverletzung und mehrere Schürfwunden zu. Eine vorbeikommende Joggerin verständigte daraufhin den Notruf. Der Rettungsdienst brachte den 81-Jährigen in ein Klinikum. Das Polizeirevier Weingarten ist nun auf der Suche nach dem Radfahrer, dem der 81-Jährige um kurz vor 10.30 Uhr ausgewichen ist. Er wird als etwa 30 bis 35 Jahre alt beschrieben und trug eine Mütze. Dieser, sowie Zeugen, die Hinweise aus den Mann geben können, werden gebeten sich unter Tel. 0751/803 6666 zu melden.

Baienfurt

Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein war eine Autofahrerin am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr in der Baindter Straße unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle stoppten Polizeibeamte ihren VW und gewannen schnell den Eindruck, dass die 23 Jahre alte Frau unter der Wirkung von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Urintest bestätigte diesen Verdacht. Weiter händigte die Frau den Beamten einen Führerschein aus, der, wie sich im weiteren Verlauf herausstellte, nicht ihr gehörte. Sie selbst hatte ihre Fahrerlaubnis wegen Fahrens unter Drogeneinfluss bereits verloren. Die Fahrerin musste ihren Pkw an Ort und Stelle stehen lassen und die Beamten zur Blutentnahme in ein Klinikum begleiten. Auf sie kommen nun unter anderem Anzeigen wegen Missbrauchs von Ausweisdokumenten, Fahren unter Drogeneinfluss und Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Baindt

Polizei stoppt Lkw

Als Flammen aus der Abgasanlage eines Lkw schlugen, stoppten Beamte des Verkehrsdienstes am Mittwochnachmittag den 47-jährigen Fahrer auf der B 30 bei Baindt. Aufgrund der Brandgefahr, die vermutlich durch einen technischen Defekt verursacht wurde, untersagten die Polizisten die Weiterfahrt. Bei der näheren Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges stellten die Beamten ferner fest, dass die Vorderreifen nicht nur Risse, sondern auch nahezu kein Profil mehr aufwiesen. Neben dem Fahrer hat sich auch der Eigentümer des Lkw zu verantworten, da er die Inbetriebnahme angeordnet hatte.

Bad Waldsee

Brand in Grastrocknungsanlage

Zu einem Brand in einer Grastrocknungsanlage in Gaisbeuren musste die Freiwillige Feuerwehr am heutigen Freitagmorgen gegen 4 Uhr ausrücken. Bei der Wiederinbetriebnahme der Anlage nach einem technischen Defekt gab der Brenner zu viel Feuer in die Trocknungstrommel, weshalb sich Glutnester bildeten. Während der Betriebsleiter die Anlage sofort stoppte, wurde die Trocknungstrommel mit Wasser geflutet, um eine mögliche Ausbreitung von Glutnestern über die Anlage hinaus zu verhindern. Die Feuerwehr, die mit 30 Mann im Einsatz war, konnte durch ihren raschen Einsatz größeren Schaden verhindern.

Aulendorf

Auto zerkratzt

Sachschaden von mehreren hundert Euro hat ein unbekannter Täter am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr vor einer Apotheke in der Hauptstraße angerichtet, der die linke Fahrzeugseite eines dort abgestellten Autos zerkratzte. Als die Geschädigte ihren Pkw auf dem Parkplatz abstellte, war es zu einem Streit mit einer anderen Autofahrerin gekommen, die den gleichen Parkplatz für sich beanspruchte. Personen, die zur fraglichen Zeit den Streit beobachtet haben oder sonst sachliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Altshausen, Tel. 07584/9217-0, in Verbindung zu setzen.

Wangen i.A.

Versuchter Einbruch

Aufgrund der massiven Bauweise einer Tür hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Donnerstag gegen 00.45 Uhr sein Vorhaben, in ein Einkaufscenter in der Friedrich-Ebert-Straße einzubrechen, vermutlich aufgegeben. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges bei dem Einkaufscenter beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen, Tel. 07522/984-0, zu melden.

Isny

Schwer verletzter Pedelec-Fahrer

Beim Überholen hat ein 74-jähriger Pedelec-Fahrer am Donnerstagnachmittag gegen 13.15 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Michlebaint und Allmisried einen vorausfahrenden 68-jährigen Pedelec-Fahrer am Lenker gestreift, wodurch dieser die Kontrolle über sein Zweirad verlor und stürzte. Mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung sowie auf einen Rippenbruch und mit mehreren Schürfwunden musste der 68-Jährige zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Isny

Tätliche Auseinandersetzung

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich am späten Donnerstagabend gegen 22.10 Uhr in der Bahnhofstraße ereignete. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern im Alter von 32 und 24 Jahren mündete diese in Handgreiflichkeiten. Wie der Jüngere der beiden angab, hatte er zuvor den langsamer fahrenden 32-Jährigen überholt, woraufhin es in der Bahnhofstraße zu der Konfrontation gekommen sei. Da die Aussagen der Beteiligten auseinandergehen, wer zuerst handgreiflich wurde, bittet die Polizei Zeugen des Geschehens. Sich beim Polizeirevier Wangen, Tel. 07522/984-0, zu melden.

Bad Wurzach

Kurier-Fahrer erfasst Fußgänger

Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes musste ein 46-jähriger Fußgänger am Donnerstagnachmittag kurz nach 16 Uhr vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann hatte aus Richtung Achbergstraße kommend auf dem beschilderten Fußgängerüberweg die Leutkircher Straße überqueren wollen und war hierbei vom Lieferwagen eines 59-jährigen ortsauswärts fahrenden Kurierfahrers erfasst worden. Wie dieser angab, hatte er den Fußgänger bemerkt, aber beim Bremsen das Pedal verwechselt. Durch den Anstoß wurde der 46-Jährige etwa zwölf Meter weggeschleudert. Zur Klärung des genauen Unfallherganges bittet die Polizei etwaige Unfallzeugen, sich mit dem Verkehrsdienst Kißlegg, Tel. 07563/9099-0, in Verbindung zu setzen.

Leutkirch

Eingeschaltete Herdplatte

Sachschaden von mehreren tausend Euro ist am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr bei einem Wohnungsbrand in der Missener Straße entstanden. Nach bisherigem Kenntnisstand war die Herdplatte eines, in einem Abstellraum stehenden Herdes vermutlich unbeabsichtigt eingeschaltet worden, wodurch ein darauf abgestelltes Spielgerät in Brand geriet. Als der Hauseigentümer auf die starke Rauchentwicklung aufmerksam wurde, begann er sofort mit Wasser zu löschen. Die rasch eintreffende Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und etwa 40 Mann ausgerückt war, konnte einen größeren Brandausbruch verhindern.

