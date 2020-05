PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Mülleimer brennt

Zum Feuerlöscher gegriffen hat am Mittwochabend um kurz vor 18 Uhr eine Polizeistreife im Bereich des Marienplatzes. Die Beamten wurden von mehreren Passanten auf einen brennenden Mülleimer vor dem Waaghaus angesprochen. Durch das schnelle Eingreifen der Streifenbesatzung gelang es, den Brand vorerst zu löschen. Das Nachlöschen übernahm die Feuerwehr, die mit insgesamt 11 Mann vor Ort kam. Die Ursache des Brandes konnte bislang nicht ausgemacht werden. Derzeit wird von fahrlässiger Brandstiftung ausgegangen.

Ravensburg

Sprinter macht sich selbstständig

Da er seinen Daimler Sprinter nicht gegen Wegrollen gesichert hatte, machte sich das Fahrzeug eines Paketboten am Mittwochmorgen in der Gartenstraße selbstständig. Der Klein-LKW rollte die Stichstraße hinab und krachte wuchtig gegen einen Fahrradständer. Der im Boden verankerte Ständer sowie ein dort abgestelltes Fahrrad wurden umgerissen und unter dem Sprinter verklemmt. Das Fahrzeug kam dadurch zum Stillstand. Für die Aufräumarbeiten nach dem Unfall musste der Fahrradständer unter Zuhilfenahme eines Krans und Schweißgeräten von dem Klein-LKW getrennt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Ravensburg

Unfallflucht dank Zeuge geklärt

Eine Autofahrerin hat am Mittwochmorgen in der Möttelinstraße einen geparkten PKW angefahren und im Anschluss das Weite gesucht. Die 84 Jahre alte Fahrerin wollte nach derzeitigen Erkenntnissen durch ein Fahrmanöver einem entgegenkommenden Auto Platz machen und streifte dabei einen am Straßenrand geparkten Renault. Als sie im Anschluss zwar kurz innehielt, aber dann davonfuhr, verständigte ein Zeuge die Polizei. Diese konnte anhand des Kennzeichens die betagte Fahrerin des Fiat ausmachen. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro.

Ravensburg

Unfall im Kreuzungsbereich

An der Kreuzung der Jahnstraße mit der Weißenauer Straße hat am Mittwochmorgen um kurz nach 05 Uhr ein Autofahrer einem Seat die Vorfahrt genommen und dadurch einen Unfall verursacht. Der 72 Jahre alte Fahrer des Renault bog von der Weißenauer Straße nach links in die Jahnstraße an und stieß dabei gegen das Heck des Seat. Dessen 47-jährige Fahrerin war in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie den Kreuzungsbereich passierte. Trotz des Zusammenpralls fuhr der Verursacher in Richtung Friedrichshafen davon. Die Seatfahrerin wendete ihren PKW und versuchte den Flüchtigen zu verfolgen, was ihr allerdings nicht gelang. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Schaden von rund 3500 Euro. Stunden nach dem Unfall meldete sich der Verursacher bei der Polizei. Da es seine Pflicht gewesen wäre, umgehend zu halten, muss er nun trotzdem mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht rechnen.

Weingarten

Handys gestohlen

Ein Unbekannter hat am Mittwochabend zwischen 17.30 und 18 Uhr im Bereich des Cafe Museum zwei Handys gestohlen. Der Dieb nahm die mobilen Telefone, die eine Frau dort abgelegt und nur kurz aus den Augen gelassen hatte, an sich. Über eine Ortungs-App machte die 33 Jahre alte Besitzerin den Standort der Elektrogeräte aus und verständigte die Polizei. Die Beamten fanden beide Handy letzten Endes in einer Plastiktüte unter einem Müllcontainer am Festplatz auf, wo der Täter sie vermutlich versteckt hatte. Das Polizeirevier Weingarten versucht nun den Dieb zu ermitteln. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 0751-803 6666 zu melden.

Bad Waldsee

Kind verunfallt mit Cityroller

Die Kontrolle über ihren Tretroller hat ein fünfjähriges altes Mädchen am Mittwochabend in der Johann-Sailer-Straße verloren. Des Kind kam ins Straucheln und stieß dabei mit dem Kopf gegen den Außenspiegel eines am Straßenrand geparkten Opel. Es verletzte sich dabei leicht im Gesichtsbereich und an den Armen. Am PKW entstand ein geringer Schaden, dessen Höhe noch nicht genau beziffert werden kann.

Neuravensburg

Auf Fenster geschossen

Vermutlich mit einer Luftdruckwaffe hat ein unbekannter Täter am Mittwochvormittag gegen 09.30 Uhr auf ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Bodenseestraße geschossen und dabei die äußere Scheibe des doppeltverglasten Fensters beschädigt. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen, Tel. 07522/984-0, zu melden.

Wangen i.A.

Mit Bierflasche zugeschlagen

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 33-jährigen Asylbewerber, der am Mittwochabend gegen 19 Uhr beim Konsum von Alkohol im Freien mit einem 26-jährigen Landsmann in Streit geriet und im Verlauf der Auseinandersetzung seinem Kontrahenten eine Bierflasche auf den Kopf schlug. Dieser flüchtete daraufhin mit seiner stark blutenden Kopfplatzwunde zu Fuß und wendete sich an eine Passantin, die einen Notruf absetzte. Während der Verletzte vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde, konnten Beamte des Polizeireviers den mutmaßlichen Täter in der Asylbewerberunterkunft in der Zeppelinstraße antreffen und vorläufig festnehmen. Nach einem Alkoholtest, der 0,84 Promille ergab, und der Feststellung der Identität des 33-Jährigen, wurde dieser wieder auf freien Fuß gesetzt.

Wangen i.A.

Betrunken und keine Fahrerlaubnis

Erheblich alkoholisiert war ein 37-jähriger Autofahrer, der am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr von Beamten des Polizeireviers im Stadtgebiet überprüft wurde. Einem Polizisten, der sich auf dem Weg zum Dienst befand und dem bekannt war, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist, hatte den Fahrer erkannt. Bei der Kontrolle durch eine verständigte Streife stellte diese bei dem 37-Jährigen ein Atemalkoholergebnis von über zwei Promille fest. Ferner fanden die Beamten in der Hosentasche des Mannes eine geringe Menge Marihuana. Die Polizei veranlasste bei dem Pkw-Lenker im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe und ließ das Fahrzeug von einem Berechtigten abholen.

Kißlegg

Verstoß gegen Infektionsschutz

Mehrere Jugendliche und Heranwachsende wurden am späten Mittwochabend gegen 22.45 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Wangen beim Konsum von Alkohol im Erlenweg angetroffen. Beim Erkennen der Beamten flüchteten einige, drei junge Frauen im Alter von 18 und 19 Jahren konnten kontrolliert werden. Das Trio, das einen Platzverweis erhielt, wurde wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Verordnung angezeigt.

Kißlegg

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Ein Autofahrer, der am Mittwochnachmittag auf der Autobahn 96 bei Kißlegg unterwegs war, stand unter der Wirkung von berauschenden Mitteln. Der 21 Jahre alte Fahrer war in Richtung Memmingen unterwegs, als er von einer Streife der Verkehrspolizei einer Kontrolle unterzogen wurde. Schnell ergaben sich für die Polizeibeamten Anhaltspunkte für Drogenkonsum bei dem Mann. Als ein Urintest den Verdacht bestätigte, musste der der BMW-Fahrer die Beamten zur Blutentnahme in ein Klinikum begleiten. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

Leutkirch

Corona-Verordnung ignoriert

Trotz der nach wie vor geltenden Kontaktverbote nach der Corona-Verordnung haben Beamte des Polizeireviers Leutkirch am Mittwochmorgen gegen 07.20 Uhr auf dem Gelände einer Grundschule in der Straße "Oberer Graben" drei junge Männer und eine 19-Jährige angetroffen, die dort gemeinsam Alkohol konsumierten. Das Quartett, das sich in keinster Weise einsichtig zeigte, wurde von der Streifenwagenbesatzung angezeigt.

