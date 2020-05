PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen - Oberschmeien

Brand - Sachschaden rund 10.000 Euro

Am Donnerstag gegen 4 Uhr hat in der Schmeientalstraße ein Schuppen gebrannt, in dem Holz gelagert wird. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Sigmaringen, die mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort war, stand die Hütte bereits in Vollbrand. Brandursächlich dürften laut ersten Ermittlungen des Polizeireviers Sigmaringen Flex-Arbeiten des Eigentümers am Vortag sein.

Messkirch

Verkehrsunfall

Am Mittwochnachmittag kam es in der Ortsmitte zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Rollerfahrerin. Nachdem eine 19-jährige Autofahrerin von einem Parkplatz rückwärts in die Grabenbachstraße einfuhr, übersah sie eine verkehrsbedingt wartende Rollerfahrerin. Durch den Zusammenstoß stürzte die 60-Jährige auf den Gehweg und verletzte sich am Bein. Sie wurde vom verständigten Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Krauchenwies

Auffahrunfall

Sachschaden von rund 6.000 Euro hat der Fahrer eines Damiler-Benz am Mittwochmorgen an der Einmündung Habsthaler Straße / L 286 verursacht. Nachdem ein 57-Jähriger mit seinem Skoda im Einmündungsbereich verkehrsbedingt warten musste, fuhr ihm der 51-Jährige infolge Unachtsamkeit ins Heck. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

