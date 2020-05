Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Einbruch in Graf-Zeppelin Haus

Sachschaden von rund 4.500 Euro haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch gegen 03.30 Uhr in der Olgastraße im Graf-Zeppelin-Haus angerichtet. Über ein Oberlichfenster stiegen sie in das Gebäude ein und durchsuchten die Büro- und Umkleideräume des dortigen Gastronomiebetriebes. Sie verließen das Gebäude offensichtlich über ein Büro im Verwaltungstrakt. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) zu wenden.

Friedrichshafen

Mit Marihuana unterwegs

Am Mittwochabend gegen 23.30 Uhr sind vier Jugendliche an der Uferstraße auf Höhe des Pavillons geflüchtet, als sie einen Streifenwagen erblickten. Ein 21-Jähriger und seine Begleiterin konnten nach einer kurzen Verfolgung eingeholt und kontrolliert werden. Da die Polizeibeamten Marihuanageruch wahrnahmen, wurde der Heranwachsende durchsucht und eine geringe Menge Marihuana sichergestellt. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Langenargen

Mit Kleinkraftrad vor der Polizei geflüchtet

Ein Rollerfahrer lieferte sich am Mittwochabend eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei in Langenargen. Der 47-Jährige, der von einer Streifenwagenbesatzung kontrolliert werden sollte, missachtete nicht nur einmal die Anhaltesignale der Beamten und flüchtete durch Langenargen, wobei er mehrfach im verkehrsberuhigten Bereich mit einer Geschwindigkeit von über 55 km/h unterwegs war. Nachdem die Polizisten ihn kurzfristig aus den Augen verloren hatte, konnte der Tatverdächtige wenig später von einer weiteren Streifenwagenbesatzung im Bereich des Yachthafens Ultramarin angetroffen werden. Das Kleinkraftrad hatte er zuvor in einer Garage abgestellt, wo es von Beamten der Wasserschutzpolizei aufgefunden werden konnte. Wie der 47-Jährige gegenüber den Polizeibeamten einräumte, war er geflüchtet, weil er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis sei. Da bei der Überprüfung des am Motorroller angebrachten Heckkoffers auch ein Schlagstock aufgefunden wurde, hat sich der Tatverdächtige nicht nur wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sondern unter anderem auch wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz zu verantworten.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Ein Zeuge beobachtete am Mittwochnachmittag, wie ein 77-Jähriger mit seinem Fahrzeug in der Eugenstraße den Außenspiegel eines VW Up streifte und beschädigte. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Nachdem die Polizisten das Fahrzeug des Unfallverursachers am Wohnort überprüften, stellten sie entsprechende Lackantragungen an seinem Pkw fest, weshalb gegen den älteren Mann ein Verfahren wegen Unfallflucht eingeleitet wird.

Markdorf

Geplatzter Hydraulikschlauch

Am Mittwochabend gegen 18 Uhr ist am Kreisverkehr Ittendorfer - / Ravensburger Straße an einem landwirtschaftlichen Fahrzeug ein Schlauch geplatzt und eine größere Menge Hydrauliköl ausgelaufen. Die Freiwillige Feuerwehr Markdorf war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Aufgrund der starken Verschmutzung musste der Verkehr aus Fahrtrichtung Meersburg während den Reinigungsarbeiten über die Bernhard- / Gutenbergstraße umgeleitet werden.

