PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Friedrichshafen

Flüchtiger nach Unfall gestellt

Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass ein Autofahrer, nachdem er am Dienstagmorgen in der Ehlersstraße einen Unfall verursacht hatte, schnell ermittelt werden konnte. Der 81-Jährige parkte seinen Renault vor einer Apotheke ein und streifte dabei einen abgestellten VW. Die Zeugin, die den Unfall beobachtet hatte, informierte den Besitzer des VW. Dieser sprach den Verursacher auf den Schaden an. Als dieser sich aber in keinster Weise für den Schaden verantwortlich fühlte und davonfuhr, wurde die Polizei dazu gerufen. Dank der präzisen Angaben der Zeugin konnte der Mann von den Polizeibeamten schnell ausfindig gemacht werden. Am Renault stellten die Beamten weiter einen frischen Unfallschaden fest. Insgesamt wird sich die Reparatur der beiden Pkw auf mehrere tausend Euro belaufen.

Friedrichshafen

Beharrlicher Ladendieb gleich mehrfach erwischt

Gleich zweimal hintereinander beim Diebstahl erwischt wurde am Dienstagabend ein Mann in einem Lebensmittelmarkt am Buchhornplatz. Der 57-Jährige versuchte gegen 17 Uhr mit 10 Hähnchenschenkel bestückt den Kassenbereich zu passieren, ohne für die Ware zu bezahlen. Da dies ein Mitarbeiter beobachtet hatte, wurde die Polizei verständigt. Obwohl dem Ladendieb bereits ein Hausverbot ausgesprochen wurde, hielt es ihn nicht davon ab, den Markt etwa eine Stunde später wieder zu betreten. Beim Versuch, Lebensmittel und Alkoholika zu entwenden, wurde er abermals ertappt. Nun hat er sich nicht nur wegen zweifachem Diebstahl, sondern auch wegen Hausfriedensbruch zu verantworten. Der Gesamtwert der gestohlenen Waren beläuft sich auf knapp 50 Euro.

Friedrichshafen

Betäubungsmittel aufgefunden

Eine Kleinmenge Marihuana fand die Polizei am Dienstagabend bei einer Personenkontrolle am Buchhornplatz. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten eine geringe Menge Cannabis in der Tasche des Tatverdächtigen, der mit zwei Bekannten unterwegs war. Er muss nun mit einem Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

Tettnang

Auto kracht gegen Pferdekoppel

Am Dienstagabend ist ein Autofahrer auf der Kreisstraße zwischen Wielandsweiler und Oberwolfertsweiler vermutlich infolge Unachtsamkeit von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Pferdekoppel gefahren. Durch die wuchtige Kollision entstand am Suzuki des 19-jährigen Fahrers ein Schaden von 4.000 Euro. Der Schaden am Zaun wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Owingen

Vorfahrt missachtet - Sachschaden rund 10.000 Euro

Ein 40-jähriger Fahrer eines Renault-Master hat am Dienstagnachmittag an der Kreuzung L 205 / L 195 einen Verkehrsunfall verursacht. Er befuhr die L 205 aus Richtung Billafingen kommend in Richtung Ortsmitte Owingen, als er laut Zeugenaussagen die Stoppstelle mit mäßiger Geschwindigkeit überfuhr und den aus Richtung Überlingen kommenden Subaru eines 49-Jährigen übersah. Trotz einer eingeleiteten Vollbremsung des Subaru-Fahrers konnte dieser eine Kollision nicht mehr verhindern. Die Unfallbeteiligten wurden durch den Zusammenstoß glücklicherweise nicht verletzt.

Markdorf

Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Am Dienstag gegen 11 Uhr kam es in der Rudolf-Diesel-Straße auf Höhe der Einfahrt zu einem Lebensmittelgeschäft zu einem Verkehrsunfall. Nachdem ein 43-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug auf den Parkplatz des Discounters abbiegen wollte, scherte er mit seinem Lkw auf die Gegenfahrspur aus und musste kurz anhalten, um einem blauen Skoda die Ausfahrt zu ermöglichen. Als der Lkw abbog, kam ihm ein 23-jähriger Fahrer eines Range Rover entgegen, der laut eigenen Angaben dem Heck des Sattelaufliegers nach rechts ausweichen musste, weshalb er gegen einen Randstein fuhr und eine Felge beschädigte. Aufgrund widersprüchlicher Angaben der Unfallbeteiligten werden Zeugen gebeten, die den Unfall beobachtet haben, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen (Tel. 07541-7010) zu wenden.

