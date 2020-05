PP Ravensburg: Pressemeldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Ravensburg

Ostrach - Wangen

Graffiti

Rund 500 Euro Sachschaden verursachten Unbekannte, die im Zeitraum von Samstag bis Montag an einer neben der L286 auf Höhe Wangen befindlichen Betonwand eines Fahrsilos großflächig ihre TAG-Initialen anbrachten. Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 07581 / 482 - 0 an das Polizeirevier Bad Saulgau zu wenden.

Herbertingen

Betrunkene Radfahrerin fällt in den Krähenbach

Rund 2,1 Promille Atemalkohol stellten Beamte bei einer 39-jährigen Radfahrerin am Montag gegen 17 Uhr in der Angerstraße fest. Passanten hatten die Polizei gerufen, nachdem die Frau beim Absteigen von ihrem Fahrrad in den parallel zur Straße verlaufenden Bach gestürzt war. Noch vor Ort versuchte die Betrunkene mehrfach vor der Polizei zu flüchten, woraufhin ihr Handschließen angelegt werden musste. Nach einer Blutentnahme im Krankenhaus wurde sie in die Obhut ihres Ehemannes übergeben. Sie wurde wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

Herdwangen-Schönach

Betrug beim Online-Einkauf

Wegen Betruges ermittelt die Polizei gegen einen Onlinehändler, der auf einer chinesischen Verkaufsplattform 5.000 Mundschutzmasken zu einem Verkaufspreis von rund 2.000 Euro anbot. Eine 33-Jährige war auf das Angebot eingegangen und hatte die Masken bestellt. Im Zuge der Kaufabwicklung leistete sie eine Anzahlung von rund 1.000 Euro, kurz danach war die Webseite des Verkäufers nicht mehr erreichbar.

