PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Streitigkeiten

Am Montagabend gegen 19.45 Uhr kam es am Romanshorner Platz vor einem Lebensmittelgeschäft zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Nachdem ein 34-Jähriger nicht auf die Vorwürfe eines 32-Jährigen reagierte, wurde er von diesem mit einer Flasche auf den Rücken geschlagen und gestoßen, so dass er zu Boden fiel. Anschließend setzte sich der Tatverdächtige auf den Oberkörper des Geschädigten und schlug weiter auf ihn ein. Als die Freundin des Geschädigten versuchte, den Streit zu beenden, wurde sie durch einen Schlag ins Gesicht leicht verletzt. Der Geschädigte verzichtete auf eigenen Wunsch auf eine ärztliche Behandlung. Weil der Renitente deutlich alkoholisiert war und weiterhin aggressiv reagierte, wurde er von den verständigten Polizisten zum Polizeirevier Friedrichshafen gebracht und in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Immenstaad

Alkoholisiert mehrere Unfälle verursacht

Ein 33-Jähriger ist am Dienstag zur Mittagszeit in der Hauptstraße mit seinem Fahrzeug auf ein geparktes Auto gefahren. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug rund 10 Meter nach vorne auf einen weiteren Pkw geschoben. Nachdem der Unfallverursacher kurz in den Innenraum eines beschädigten Fahrzeugs schaute, entfernte er sich jedoch von der Unfallstelle, ohne sich um die Folgen zu kümmern. An seinem Wohnort beschädigte er ein Garagentor, bevor er in seine Wohnung ging. Hier wurde er von den verständigten Polizeibeamten schlafend angetroffen. Ein Alkoholtest ergab 2,08 Promille, weshalb in einer Klinik die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährung. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Überlingen

Verkehrsunfall

Ein 52-jähriger Pkw-Fahrer hat am Montagnachmittag an der Einmündung Friedrich-Blersch-Straße / Heiligenbreite einen Unfall verursacht. Bei einem Wendemanöver übersah er den nachfolgenden Pkw einer 39-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde die Autofahrerin verletzt und musste vom verständigten Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro.

