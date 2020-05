Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 05.05.2020 Polizei ermittelt mutmaßlichen Tankbetrüger

Meersburg / Immenstaad / Überlingen / Bad Saulgau (ots)

Über ein Dutzend Tankbetrügereien werden einem 73-jährigen Tatverdächtigen zu Last gelegt, der jetzt von Polizeibeamten des Polizeipostens Meersburg ermittelt werden konnte. Auf die Schliche kamen ihm die Beamten anhand der ausgewerteten Videoaufnahmen der Tankstellenbetreiber. Der ältere Mann steht im Verdacht, im Zeitraum von Januar 2019 bis April 2020 in bislang 14 Fällen an seinem Fahrzeug eine Kennzeichendoublette angebracht, den Pkw betankt und sich anschließend, ohne zu bezahlen von den Tankstellen entfernt zu haben. Bei der richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung Anfang April konnten bei dem Tatverdächtigen die verwendeten Kennzeichen und die bei den Taten getragene Kleidung aufgefunden werden. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 900 Euro.

