Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis

Friedrichshafen

Schüsse in Schrebergartenanlage

Am Sonntagnachmittag haben Zeugen über den Polizei-Notruf mitgeteilt, dass ein Mann in der Länderöschstraße mehrere Schüsse abgegeben hat. Bei der Überprüfung einer Schrebergartenanlage stellten die Polizeibeamten einen Mann fest, der laut eigenen Angaben mit einer Schreckschusswaffe Tauben vor einen Habicht schützen wollte. Dieser hatte sich den Tieren bedrohlich genähert. Aufgeschreckt durch die Schüsse flogen die Tauben zu einem nahegelegenen Parkplatz, weshalb der Mann sein Grundstück mit der Waffe in der Hand verließ. Er muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Friedrichshafen

Einbruch in Karl-Maybach-Gymnasium

Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Donnerstagabend bis Sonntagnachmittag in das Schulgebäude am Maybachplatz eingestiegen. Im Gebäude wurden gewaltsam mehrere Türen aufgebrochen und verschiedene Räume durchsucht. Mit einem vorgefundenen Schlüssel entwendeten sie auf einem Behältnis einen Bargeldbetrag. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) zu wenden.

Friedrichshafen

Randalierende Person im Krankenhaus

Am Samstagabend randalierte ein alkoholisierter 58-Jähriger im Klinikum Friedrichshafen. Da der kurz zuvor eingelieferte Mann die Rettungskräfte anging, wurde die Polizei verständigt. Aufgrund seines weiterhin aggressiven und unkooperativen Verhaltens wurde ihm ein Platzverweis ausgesprochen. Da er diesem nicht nachkam, wurde er von den Polizeibeamten aus dem Krankenhaus gebracht.

Friedrichshafen

Familienstreitigkeiten - Sachschaden rund 2.000 Euro

Bereits am Freitagabend gegen 23 Uhr hat ein 50-Jähriger in der Paulinenstraße in einem Geschäft zwei Frauen geschlagen und einen Tresen beschädigt. An der Auseinandersetzung zwischen zwei Familien waren insgesamt 11 Personen beteiligt. Im Verlauf der Unstimmigkeiten kam es zu weiteren Körperverletzungen, weshalb der exakte Tatablauf aktuell Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen ist. Am Sonntagmorgen kehrte der 50-jährige Tatverdächtige, obwohl bereits am Freitag ein Hausverbot ausgesprochen wurde, in eine angrenzende Lagerhalle zurück, weshalb er nun zusätzlich wegen Hausfriedensbruch angezeigt wird.

Friedrichshafen - Fischbach

Fahren unter Drogeneinwirkung

Mutmaßlich unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln stand ein 21-jähriger Pkw-Lenker, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen am Sonntagmorgen in der Zeppelinstraße kontrolliert wurde. Da die Beamten Cannabisgeruch wahrnahmen und der Fahrer den Konsum von Marihuana und Kokain einräumte, wurde die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus veranlasst. Da bei der Durchsuchung des Fahrzeugs noch geringe Mengen Cannabis und Kokain aufgefunden wurden, wird der junge Mann wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung angezeigt. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Untersiggingen

Feuermelder missbräuchlich benutzt

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntag gegen 09.30 Uhr in der Flüchtlingsunterkunft in der Straße "Im Gewerbegebiet" an drei Feuermeldern die Verglasung eingeschlagen und die Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Freiwillige Feuerwehr Deggenhausertal war mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei ermittelt nun wegen Missbrauchs von Notrufen.

Markdorf

Verkehrsunfall

Am Sonntag gegen 11.15 Uhr ist ein 35-jähriger Motorradfahrer auf der K 7742 zwischen Unterraderach und Markdorf mit einem Reh kollidiert. Obwohl der Fahrer eine Vollbremsung einleitete, konnte er den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Unfall wurden der Fahrer und seine Mitfahrerin leicht verletzt. Beide wurden vorsorglich vom verständigten Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Das tote Tier wurde vom verständigten Jagdpächter abgeholt. An dem Kraftrad entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

