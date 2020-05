Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

Herbertingen / Mengen

Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Mit knapp 1,5 Promille Atemalkohol war ein 52-jähriger Pkw-Lenker unterwegs, den Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Samstagnachmittag gegen 17.10 Uhr in Herbertingen in der Hauptstraße kontrolliert haben. Nach einer Blutentnahme im Krankenhaus wurde sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Nur zwei Tage später, am Montag gegen 03.30 Uhr, wurde der Mann als Pkw-Lenker in der Flachsstraße von Mengen angetroffen. Die Weiterfahrt wurde ihm erneut untersagt. Er wurde wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Pfullendorf

Fahren unter Alkohol

Ein 31-jähriger Pkw-Lenker wurde am Sonntagabend gegen 21.20 Uhr in der Otterswanger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten 0,35 mg/l Atemalkohol fest. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot und Punkte in Flensburg. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Mengen

15-Jähriger mit Cannabis angetroffen

Bei der Kontrolle eines Jugendlichen am Sonntag gegen 20.45 Uhr in der Schulstraße stellten die Beamten Cannabisgeruch fest. Bei der Durchsuchung des 15-Jährigen wurde eine Kleinmenge Marihuana aufgefunden. Er wurde wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt und an seine Mutter überstellt.

Sigmaringen

Fensterscheibe an Schulgebäude eingeworfen - Zeugenaufruf

Rund 400 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter von Donnerstag 18 Uhr bis Sonntag 19.15 Uhr an einer Schule in der Bilharzstraße verursacht. Er warf eine Bierflasche gegen eine Fensterscheibe, wodurch diese beschädigt wurde. Personen, die Hinweise zum Verursacher oder auf eine mögliche Personengruppe geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 07571 / 104 - 0 an das Polizeirevier Sigmaringen zu wenden.

Krauchenwies

Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Rund 1.500 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Fahrzeugführer im Zeitraum von Freitag 15 Uhr bis Sonntag 12 Uhr in der Hausener Straße verursacht. Vermutlich beim Wenden oder Ausfahren aus einem Grundstück war dieser gegen einen auf Höhe Hausnummer 16 geparkten Mercedes C200 gefahren. Anschließend fuhr dieser weiter, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 07571 / 104 - 0 an das Polizeirevier Sigmaringen zu wenden.

