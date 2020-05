Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemeldungen vom 02/03.05.20 aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Autofahrerin wurde von Raser gefährdet

Nur durch eine Vollbremsung konnte eine Nissan-Fahrerin am Samstag gegen 12:10 Uhr einen Unfall in Sigmaringen in der Laizer Straße verhindern. Der Nissan befuhr die Burgstraße in Richtung Laizer Straße. Aus der Laizer Straße bog zu diesem Zeitpunkt ein 34jähriger mit seinem BMW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in die Burgstraße ein. Während des Abbiegens kam der BMW ins Schleudern und der Fahrer verlor die Kontrolle. Er gefährdete die Nissan-Fahrerin. Gegen ihn wird wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen (Tel. 07571-1040) in Verbindung zu setzen.

Pfullendorf

Eifersucht wohl Grund für Messerangriff

Auf einem Parkplatz in der Meßkircher Straße kam es am Samstag gegen 22.55 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Ein 50 Jahre alter Mann attackierte seine ehemalige Partnerin und eine weitere Person mit einem Messer. Die 37 Jahre alte Frau und der 55 Jahre alte Mann erlitten bei dem Angriff u.a. Schnittverletzungen im Gesicht. Der Täter wurde von der Polizei am Tatort vorläufig festgenommen. Die Geschädigten wurden zunächst zur Behandlung ihrer Verletzungen in das Krankenhaus verbracht. Der Täter wollte seiner Ex-Freundin und deren neuen Freund wohl einen Denkzettel verpassen. Nun wird er bei der Staatsanwaltschaft wegen Gefährlicher Körperverletzung angezeigt.

Bad Saulgau

Am Samstag, 21.30 Uhr, kontrollierte die Polizei mehrere Heranwachsende, die sich gemeinsam auf der Schillerhöhe aufhielten und gegen die derzeit geltende Corona-Verordnung verstießen. Bei der Kontrolle wurde ein Beamter beleidigt. Ein 18 Jahre alter Mann widersetzte sich der polizeilichen Maßnahmen zur Durchsetzung des Infektionsschutzgesetzes. Bei Durchsuchung des erkennbar berauschten Heranwachsenden wurde eine geringe Menge an Betäubungsmittel aufgefunden. Zwei Beamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt.

Hohentengen Ein bislang unbekannter Täter brach im Tatzeitraum von Donnerstag auf Samstag ein in der Straße "Am Flugplatz" abgestellten Baucontainer auf. Aus dem Container wurden noch nicht näher bestimmbare Gegenstände entwendet.

Sauldorf Ein verletzter Radfahrer wurde nach einem Unfall ins Krankenhaus gebracht, der sich am Samstag gegen 20.35 Uhr in der Walder Straße in Sauldorf ereignete. Ein 78jähriger VW-Fahrer wurde von der Sonne geblendet und fuhr deshalb auf einen vorausfahrenden 80jährigen Radfahrer auf. Dieser stürzte auf die Fahrbahn und wurde schwer verletzt. Er trug keinen Schutzhelm. An Pkw und Fahrrad entstand ein Gesamtschaden von ca. 2500 Euro.

