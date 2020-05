PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Ravensburg

Wangen / Roggenzell

Unfall

Am Freitagmorgen um 08:52 Uhr fuhr der 42-jährige Unfallverursacher mit seinem Opel Astra auf der K7998 von Dabetseiler kommend in Richtung Roggenzell. An einer Kuppe kam er mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden 50-jährigen Passatlenker. Dieser wurde beim Unfall so schwer verletzt, dass er durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt 20.000 Euro.

Leutkirch

Illegales Autorennen endet mit Verkehrsunfall

In der Nacht von Freitag auf Samstag, um 00:05 Uhr, lieferten sich in der Memminger Straße ein 24-jähriger VW-Fahrer und ein 21-jähriger BMW-Fahrer ein illegales Autorennen. Als der 24-jährige Fahrer in stadtauswärtiger Richtung zum Überholen ansetzte, beschleunigte der 21-jährige ebenfalls um so ein Überholen zu verhindern. Nach dem Überholvorgang setzte sich der VW-Fahrer vor den BMW und machte eine Vollbremsung. Hierdurch fuhr der BMW auf den VW auf und es entstand ein Sachschaden ca. 4500 Euro. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurden die Führerscheine beider Fahrer einbehalten und ein Strafverfahren eingeleitet

