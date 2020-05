Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Kreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Leutkirch

Unfall auf A96 zwischen LKW und PKW

Am 30.04.2020 gegen 20:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der A96 bei Leutkirch Fahrtrichtung München. An der Anschlussstelle Leutkirch-West wollte ein 27-jähriger ausländischer Sattelzug-Fahrer auf den linken Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah der Sattelzug-Fahrer einen 27-jährigen VW-Fahrer, der bereits auf dem linken Fahrstreifen den LKW überholen wollte. Es kam zur Kollision zwischen LKW und dem überholenden PKW. Der PKW blieb total beschädigt auf dem linken Fahrstreifen liegen und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von über 5000 Euro. Weiterhin wurde die Leitplanke erheblich beschädigt. Die Autobahn war für die Dauer der Unfallaufnahme bis kurz vor 22:00 Uhr nur einspurig befahrbar.

