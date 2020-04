PP Ravensburg: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Wurstdiebstahl endet mit Strafverfahren

Am Mittwoch zur Mittagszeit hat ein 37-Jähriger in einem Lebensmittelgeschäft in der Albrechtstraße Lebensmittel im Wert von rund 7 Euro entwendet. Nachdem er den Kassenbereich passiert hatte, ohne die gestohlenen Wurstwaren zu bezahlen, wurde er von einem Mitarbeiter angesprochen. Da der Mann hierauf nicht reagierte, hielt ihn ein aufmerksamer Zeuge fest. Hiergegen wehrte sich der Tatverdächtige, riss sich los und verließ das Lebensmittelgeschäft. Der 37-Jährige wurde später an seiner Wohnung angetroffen und zur Vernehmung auf das Polizeirevier Friedrichshafen gebracht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls.

Friedrichshafen - Fischbach

Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Klein-Lkw hat am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Stockerholzstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Als er vom Parkplatz eines Lebensmittelmarkts verbotswidrig nach links auf die B 31 in Richtung Friedrichshafen einbog, streifte er die hintere rechte Stoßstange des Peugeot einer 22-Jährigen. Ohne sich um den Schaden von mehreren hundert Euro zu kümmern, entfernte er sich von der Unfallstelle. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) zu wenden.

Meckenbeuren

Hilflose Person

Ein Zeuge meldete am Mittwoch zur Mittagszeit, dass seine Mieterin in der Wohnung eingeschlossen sei und sich in einer hilflosen Lage befinde. Nachdem die Freiwillige Feuerwehr die Tür geöffnet hatte, fand sie eine stark alkoholisierte Frau. Diese wurde vom verständigten Rettungsdienst aufgrund ihrer Alkoholbeeinflussung von 3,86 Promille in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Meckenbeuren war mit 15 Einsatzkräften vor Ort.

Neukirch - Unterlangsee

Gestohlener Pkw sichergestellt

Am Mittwochabend konnte in Unterlangensee ein am vergangenen Freitag in Amtzell gestohlener blauer Opel Movano sichergestellt werden. Das Fahrzeug fiel einem Zeugen gegen 20.30 Uhr zwischen Ebersberg und Tannau auf. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Insassen zunächst flüchten. Eine Streifenwagenbesatzung entdeckte das Fahrzeug gegen 22.30 Uhr schließlich auf einem Hof in Unterlangensee. Bei der Überprüfung der Örtlichkeit entfernte sich ein Pkw und eine unbekannte Person flüchtete beim Erkennen des Streifenwagens zu Fuß. Der Flüchtige konnte trotz eines angeforderten Polizeihubschraubers nicht mehr aufgespürt werden. Das Fahrzeug samt Insassen wurde kurze Zeit später kontrolliert und überprüft. Ob diese etwas mit dem Diebstahl zu tun haben, ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der entwendete Opel Movano wurde sichergestellt und von einem Abschleppunternehmen zu einer Polizeidienststelle verbracht. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Tettnang (07542-93710) zu wenden.

Kressbronn - Betznau

Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Leichte Verletzungen hat sich ein 18-Jähriger am Mittwochabend kurz vor Betznau bei einem Verkehrsunfall zugezogen. Laut eigenen Angaben hatte der die Kreisstraße in Richtung Tettnang befahren, als ihm ein Autofahrer in der Fahrbahnmitte entgegen kam, weshalb er mit seinem Fahrzeug ausweichen musste, nach links von der Fahrbahn abkam und nach circa 200 Metern in einer Obstplantage zum Stehen kam. Da Zweifel am Unfallhergang und seiner Fahrtüchtigkeit bestanden, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Aufgrund des Ergebnisses von 0,6 Promille wurde bei dem jungen Mann in einem Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. An seinem Golf entstand wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 2.500 Euro. Der Sachschaden an dem Flurstück und der Obstplantage beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Der 18-Jährige wird wegen einer Ordnungswidrigkeit angezeigt, da er in seiner Probezeit ein Kraftfahrzeug unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken gelenkt hat. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen (07541-7010) zu wenden.

Kressbronn

Fahrzeugbrand

Am Mittwochnachmittag hat in der Raiffeisenstraße das Fahrzeug eines 38-Jährigen gebrannt. Brandursächlich ist möglicherweise ein technischer Defekt (Kabelbrand). Das Feuer wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Kressbronn, die mit 14 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht. Da durch das Feuer Kraftstoff ins Erdreich gelangte, wurde ein Mitarbeiter des Amtes für Wasser- und Bodenschutz vom Landratsamt Bodenseekreis hinzugezogen, der die Abtragung des verunreinigten Erdreichs veranlasste. Der Höhe des Sachschadens ist aktuell nicht bekannt.

Überlingen

Mit drei Promille auf dem Rad unterwegs

Einer Streifenwagenbesatzung kam am Mittwochabend in einer Einbahnstraße (Hafenstraße) ein Fahrradfahrer ohne jegliche Beleuchtung entgegen. Da die Beamten bei der anschließenden Kontrolle starken Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde ein Test durchgeführt. Aufgrund des Ergebnisses von drei Promille wurde bei dem 40-Jährigen in einer Klinik die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Er wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

